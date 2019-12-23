Повністю зупинили: на Львівщині трапилася велика НП у шахтах

На шести шахтах об'єднання "Львіввугілля" відключили електроенергію, через що почалося їхнє затоплення і втрачено контроль за ситуацією у виробітках.

Надзвичайна подія трапилася в ніч з 22 на 23 грудня. Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

За його словами, це трапилося через те, що постачальник – районна електромережа – висунув вимогу, яку не можна було виконати. А саме – сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 – січня 2020 року.

"Шахтарі неспроможні виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО "Центренерго" заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене у жовтні, листопаді, грудні", – пояснив Волинець.

Волинець вважає, що ця ситуація – штучна, та називає її умисним знищенням українських вуглевидобувних підприємств.

"І це в той час, коли в інтересах діячів від бізнесу, за підтримки голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса та сприяння міністра енергетики Олексія Оржеля, інших представників органів влади, продовжується постачання й закупівля електроенергії, вугілля з країни-агресора Росії", – наголосив Волинець.

Шахти відключили від електроенергії

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія NT Marine, наближена до білоруського олігарха Миколи Горобця, отримала дозвіл на поставку понад 600 тисяч тонн російського вугілля в Україну.

Бізнесмен Ігор Коломойський намагається легітимізувати поставки російського вугілля, або під його виглядом вугілля з ОРДЛО, на держкомпанію "Центренерго". Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У липні Росія втричі збільшила поставки вугілля в Україну в порівнянні з попереднім місяцем.

В кінці листопада стало відомо, що філія "Укрзалізниці" зібралася купити у київської компанії "Раксел" вугілля з РФ на 12 млн грн. За документами, паливо нібито буде закуплене через угорську фірму.

14 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським шахтарям погасили заборгованість із заробітної плати. За його словами, борг становив 1 мільярд гривень.

18 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів України спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

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