"Залишиться найбіднішою!" Портников передбачив наслідки від дій Зеленського

Україна залишатиметься найбіднішою країною Європи, якщо президент України Володимир Зеленський узурпує владу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на Espreso.tv. За його словами, призначення прем'єр-міністра України, як стає зрозуміло за підсумками парламентських виборів-2019, залежатиме від волі одного лише українського лідера. І це повертає країну до часів Леоніда Кучми і Віктора Януковича.

Блогер нагадує, що ні Віктор Ющенко, ні Петро Порошенко не могли одноосібно вирішувати, кому керувати урядом нашої країни.

"Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром України не тому, що цього дуже хотів Ющенко і вже тим більше соратники Ющенка, а тому що у неї і її партії був мандат народної довіри. Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром України не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що у нього і його партії був мандат народної довіри. Та й обрання Володимира Гройсмана стало результатом складних політичних домовленостей, пошуку компромісу між різними силами в коаліції", — пише Портников.

Він каже, що багатьом українцям це ніколи не подобалося. Але саме так повинна бути влаштована влада в цивілізованій країні: прем'єр і уряд повинні, коли потрібно, увалювати жорсткі рішення і не думати про те, як це відіб'ється на рейтингу глави держави.

Проте, за словами Портникова, українці як і раніше повні рішучості перекладати всю відповідальність за своє і майбутнє країни на одну людину. І головний висновок останніх виборів у тому, що цю логіку поділяють не тільки представники старшого і середнього покоління, а й українська молодь.

Україна після виборів

"Ніякої трагедії в цьому, звичайно ж, немає, і я не став би посипати голову попелом. Жодному народу, навіть найбільш архаїчному, не вдавалося ще обдурити історичні процеси. А це означає, що Україна дуже повільно, але вірно буде рухатися в бік цивілізованого світу — просто буде залишатися найбільш неблагополучною і бідною його частиною. Росія буде так само повільно, але точно деградувати і намагатися не дати нам можливості розвиватися. Проте у неї все одно нічого до кінця не вийде саме через її власну деградацію і відсталість. Ми йтимемо вперед із тим населенням, яке у нас є — бо народи і часи не вибирають. А шанс провести в країні справжні зміни отримають діти, а можливо, і внуки сучасних українців. Побажаємо їм успіху", — ставить крапку Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, Росія використовує економічні санкції, щоб впливати на політику сусідніх країн і змушувати їх йти на поступки.

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