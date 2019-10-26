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26 жовтня • оновлено в 11:11
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Повернув безмитний режим: Трамп несподівано пішов на поступки Україні

4.1т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення безмитного режиму для ряду товарів з України.

Документ опубліковано на сайті Білого Дому в п'ятницю, 25 жовтня. "Україна домоглася прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту права інтелектуальної власності. Відповідно, доцільно припинити призупинення режиму безмитної торгівлі, яка надається відповідно до загальної системи преференцій (ЗСП), для певних товарів, які є продуктом України", – сказано в документі.

Також в указі зазначається, що безмитний режим набуде чинності через 5 днів після його опублікування.

Безмитну торгівлю для деяких товарів з України Трамп скасував у грудні 2017 року.

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Повернув безмитний режим: Трамп несподівано пішов на поступки Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну и что хорошего для населения Украины, если от этого богатые станут богаче, а народу ничего не обломиться. Не говорите за увеличение налогов - вся прибыль остаётся в оффшорах.
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
Ну а народу какая польза от этого?Цены растут постоянно.Ну а избранные,конечно,наживутся.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ну всё, теперь запануете
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Петр Апраксин, Так мы уже пануем (господствуем (по ка-ца-пски) на своей территории). Смотри Петрушка за своим огородом, на чужой каравай - пасть не разевай. Через 10 лет, когда Европа будет покупать в половину меньше нынешнего объема нефти и газа - делать ЧЁ будИтЯ? Песню Слепакова слышал: "И стало не хватать мне на мою плохую жизнь."
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