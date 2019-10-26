Повернув безмитний режим: Трамп несподівано пішов на поступки Україні

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення безмитного режиму для ряду товарів з України.

Документ опубліковано на сайті Білого Дому в п'ятницю, 25 жовтня. "Україна домоглася прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту права інтелектуальної власності. Відповідно, доцільно припинити призупинення режиму безмитної торгівлі, яка надається відповідно до загальної системи преференцій (ЗСП), для певних товарів, які є продуктом України", – сказано в документі.

Також в указі зазначається, що безмитний режим набуде чинності через 5 днів після його опублікування.

Безмитну торгівлю для деяких товарів з України Трамп скасував у грудні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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