Повернув безмитний режим: Трамп несподівано пішов на поступки Україні

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення безмитного режиму для ряду товарів з України.
Документ опубліковано на сайті Білого Дому в п'ятницю, 25 жовтня. "Україна домоглася прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту права інтелектуальної власності. Відповідно, доцільно припинити призупинення режиму безмитної торгівлі, яка надається відповідно до загальної системи преференцій (ЗСП), для певних товарів, які є продуктом України", – сказано в документі.
Також в указі зазначається, що безмитний режим набуде чинності через 5 днів після його опублікування.
Безмитну торгівлю для деяких товарів з України Трамп скасував у грудні 2017 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися в ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США;
При цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського ;
19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;
24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.
Раніше адміністрація Білого дому США раніше планувала в жовтні відновити ряд торгових привілеїв для України, які раніше були зупинені.
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