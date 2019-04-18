Повернення ПриватБанку Коломойському: в НБУ зробили категоричну заяву

Повернення ПриватБанку колишнім власникам незважаючи на визнання судом незаконності націоналізації наразі неможливе.

Таку заяву на брифінгу 18 квітня зробила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає "РБК-Україна". "Повернення банку колишнім власникам шляхом скасування націоналізації неможливе", – сказала вона.

Рожкова зазначила, що клієнтами банку є 22 млн українців, він працює стабільно і є найбільш прибутковою фінансовою установою.

"Тільки два роки тому держава була змушена рятувати банк для забезпечення фінансової стабільності країни. Цей порятунок коштувалв платникам податків більше 155 млрд гривень", – нагадала вона. На думку Рожкової, єдиною альтернативою націоналізації була ліквідація банку.

НБУ і банк, як додала чиновниця, в судах намагаються повернути понад 5,5 млрд доларів, які були виведені колишніми власниками за допомогою шахрайських схем.

Нагадаємо, голова незалежної наглядової ради банку Енгін Акчакоча заявила, що ПриватБанк може отримати нового власника тільки в одному випадку – якщо його купить міжнародний інвестор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство США відреагувало на скасування націоналізації ПриватБанку, висловивши підтримку Національному банку України.

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