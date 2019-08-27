Росіянам передбачили падіння доходів у 10 разів

Реальні доходи у росіян за підсумками 2019 року будуть в 10 разів нижче, ніж передбачалося раніше.

Про це з посиланням на матеріали Мінекономрозвитку РФ повідомляє РБК.

"Реальні наявні доходи росіян в 2019 році, згідно з переглянутим прогнозом, збільшаться лише на 0,1% – в порівнянні з 1% раніше. Прогнозований рівень бідності за підсумками 2020 року підвищено до 12,5% (у попередньому прогнозі – 12%)", – йдеться в матеріалі.

Реальні грошові доходи – це доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на інфляцію.

Видання зазначає, що довколанульове зростання доходів в Росії відбувається другий рік поспіль.

"Реальні наявні доходи росіян скорочувалися протягом 2014 – 2017 років, а в 2018 році вони показали довколанульове зростання – на 0,1%. У першому півріччі 2019 року зниження продовжилося: скорочення реальних доходів населення склало 1,3%", – уточнює РБК.

Доходи росіян впадуть в 10 разів dela.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Російській Федерації доходи громадян з 2015 року впали на 8%. При цьому в Кремлі неодноразово давали доручення щодо підвищення благосостоятельності населення.

Незважаючи на це, в лінійку транспортних засобів російського виробництва під брендом Aurus, відому також як "Кортеж Путіна", в недалекому майбутньому додасться вертоліт класу люкс.

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