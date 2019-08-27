Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Росіянам передбачили падіння доходів у 10 разів

2.9т Читати матеріал російською

Реальні доходи у росіян за підсумками 2019 року будуть в 10 разів нижче, ніж передбачалося раніше.

Про це з посиланням на матеріали Мінекономрозвитку РФ повідомляє РБК.

"Реальні наявні доходи росіян в 2019 році, згідно з переглянутим прогнозом, збільшаться лише на 0,1% – в порівнянні з 1% раніше. Прогнозований рівень бідності за підсумками 2020 року підвищено до 12,5% (у попередньому прогнозі – 12%)", – йдеться в матеріалі.

Реальні грошові доходи – це доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на інфляцію.

Новини
У Росії лусне "кредитна бульбашка": названа дата

Видання зазначає, що довколанульове зростання доходів в Росії відбувається другий рік поспіль.

"Реальні наявні доходи росіян скорочувалися протягом 2014 – 2017 років, а в 2018 році вони показали довколанульове зростання – на 0,1%. У першому півріччі 2019 року зниження продовжилося: скорочення реальних доходів населення склало 1,3%", – уточнює РБК.

Доходи росіян впадуть в 10 разів

Доходи росіян впадуть в 10 разів

dela.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Російській Федерації доходи громадян з 2015 року впали на 8%. При цьому в Кремлі неодноразово давали доручення щодо підвищення благосостоятельності населення.

Незважаючи на це, в лінійку транспортних засобів російського виробництва під брендом Aurus, відому також як "Кортеж Путіна", в недалекому майбутньому додасться вертоліт класу люкс.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
11
19
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Заголовок как всегда, на высоте! В самый раз для скачущего стада!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
"Сосед в прошлом году заработал миллион рублей, в этом году ему предсказали что он заработает миллион и десять тысяч рублей, но потом передумали и сказали что сосед заработает миллион и одну тысячу рублей". Внимание вопрос: Во сколько раз упал доход соседа?)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Александрович Валера
Александрович Валера
А у заробитчан в РФ вырастут ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...