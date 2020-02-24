Гончарук: Щоб виплачувати іпотеку, мабуть, потрібно торгувати наркотиками

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські банки дають людям іпотеку на таких умовах, що для її виплати потрібно "торгувати наркотиками або зброєю".

Про це він сказав, розмірковуючи про доступність житла, в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гончарук сказав, хто може виплатити іпотеку

"Наприклад, молода сім'я хоче придбати квартиру. Вона ніколи не зможе купити її в кредит, тому що відсотки дуже високі. Їм навіть кредит можуть не дати. Ринок іпотеки просто недоступний. Наркотиками, напевно, або зброєю потрібно торгувати, щоб виплачувати таку іпотеку", – сказав Гончарук.

За його словами, потрібно, щоб фінустанови давали дешевші кредити. "Наше завдання – щоб банки кредитували дешево. Максимум під 10%. Іпотека під 10% цього року – це одне з наших головних завдань", – зазначив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

В Україні можливе зниження ставок за іпотекою до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зменшення облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.

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