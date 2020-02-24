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24 лютого • оновлено в 11:30
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Гончарук: Щоб виплачувати іпотеку, мабуть, потрібно торгувати наркотиками

12.5т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські банки дають людям іпотеку на таких умовах, що для її виплати потрібно "торгувати наркотиками або зброєю".

Про це він сказав, розмірковуючи про доступність житла, в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Гончарук сказав, хто може виплатити іпотеку

Гончарук сказав, хто може виплатити іпотеку

"Наприклад, молода сім'я хоче придбати квартиру. Вона ніколи не зможе купити її в кредит, тому що відсотки дуже високі. Їм навіть кредит можуть не дати. Ринок іпотеки просто недоступний. Наркотиками, напевно, або зброєю потрібно торгувати, щоб виплачувати таку іпотеку", – сказав Гончарук.

За його словами, потрібно, щоб фінустанови давали дешевші кредити. "Наше завдання – щоб банки кредитували дешево. Максимум під 10%. Іпотека під 10% цього року – це одне з наших головних завдань", – зазначив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

В Україні можливе зниження ставок за іпотекою до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зменшення облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Оренда житла Жилье в Киеве Купівля житла Кредитування в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
нерухомість Ринок нерухомості квартира житло
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васильевич василий
васильевич василий
украинцы . Братья . Если вы веруете в Святую Троицу и Русский мир - переезжайте в Великую Россию . Украина - она без будущего
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Латвии средняя ставка по ипотеке в районе 3%. А вы платите 20-24? Дикая какая-то страна
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ему тоже нужно в Квартале выступать..смешно..
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кучерявый Андрей, Ему нужно в космос слетать на ракетоносителе Иллона Маска. Космонавт не иначе.
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