Величезні втрати і шок: в Alibaba заявили про наслідки коронавірусу

У китайському інтернет-гіганті Alibaba Group попередили, що епідемія коронавірусу надзвичайно сильно впливає на продавців і покупців у Китаї, а тому сильно вдарить по зростанню економіки всієї країни.

Там відзначили, що вірус "підриває виробництво", оскільки багато людей не можуть отримати або виконати свою роботу. Про це йдеться в публікації Bloomberg. Нагадаємо, засновник Alibaba Джек Ма приїжджав в Україну на Міжнародний економічний форум і дав поради, як країні досягти економічного успіху.

Коронавірус в Китаї

Наприклад, багато продавців, які співпрацюють з Alibaba Group, не змогли повернутися до нормальної роботи після китайського Нового року через брак співробітників. Акції Alibaba в США впали на 1,8% у четвер, 13 лютого. Щоб підтримати партнерів, компанія знизила для них комісію, а також почала надавати бонуси кур'єрам, які розвозять товари.

"Епідемія негативно вплинула на всю економіку Китаю, особливо на сектор роздрібної торгівлі та сфери послуг. Попит на товари і послуги існує, але є проблеми із засобами виробництва через затримку відкриття офісів, фабрик і шкіл", – сказала фінансовий директор компанії Меггі Ву.

В Alibaba зазначили, що мешканці Китаю стали замовляти більше їжі, а от попит на електроніку через проблеми з її доставкою впав.

У Bloomberg припускають, що зростання ВВП Китаю в першому кварталі 2020 року може сповільнитися до 4,5% в перерахунку за рік. Це рекордно низький рівень. "Якщо це станеться, шок "передасться" торговим партнерам Китаю", – вважає головний економіст видання Том Орлик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликаного спалахом коронавируса.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що епідемія китайського коронавируса – чисто маркетинговий хід для продажу захисних масок.

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