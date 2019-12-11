Постійно говорять про санкції: Лавров невдало пожартував про США

Голова МЗС Росії Сергій Лавров спробував пожартувати, що політичне життя в США завжди супроводжується "санкціями і імпічментом".

Про це він сказав за підсумками своєї поїздки до Вашингтона у вівторок, передає ТАСС. "Мені здається, який день не обери – після приїзду до Вашингтона завжди буде збіг або із санкціями, або з імпічментом", – сказав Лавров.

Так він відповів на репліку журналіста, який відзначив. що поїздка міністра збіглася з обговоренням у США нових антиросійських санкцій і імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Лавров спробував пожартувати про США

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня збирається прийняти нові "пекельні" санкції проти Росії.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть вступити в силу вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не торкнулися українські та міжнародні санкції.

Боротьба з санкціями в 2019-2020 роках обійдеться російському бюджету в 1,3 трлн рублів (приблизно $20,4 млрд). При цьому "імпортозаміщення" в 2015-2018 роках країні-агресору коштувало 1,6 млрд рублів (більше $25 млрд за нинішнім курсом).

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