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Популярний лоукостер масово скасував рейси з України: що відбувається

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Компанія Wizz Air за останні два тижні з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва.

Про це свідчить інформаційне табло аеропорту Жуляни, повідомляє портал Avianews. Щодня скасовувалися від двох до чотирьох рейсів з української столиці.

"Зміни розкладу торкнулися вильотів по 17 напрямам в Європу: в Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, Ларнаку, Меммінген, Ригу, Франкфурт", - сказано в повідомленні.

Як переконався OBOZREVATEL, на сайті аеропорту в розкладі на середу, 31 липня, дійсно скасовані три рейси Wizz Air. Це виліт о 6:10 в Берлін, об 11:55 у Франкфурт і о 18:45 в Гамбург.

Популярний лоукостер масово скасував рейси з України: що відбувається

iev.aero/departures

Популярний лоукостер масово скасував рейси з України: що відбувається

iev.aero/departures

Популярний лоукостер масово скасував рейси з України: що відбувається

iev.aero/departures

В Avianews кажуть, що надіслали запит в Wizz Air з проханням прокоментувати зміни розкладу. Однак більш ніж за добу в авіакомпанії не змогли пояснити ситуацію.

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Теми
Лоукости в Україні авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
Wizz Air лоукости
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