Польща заборонила пасажирські авіаперевезення: Україна у списку

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародне авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.

Це передбачено розпорядженням №1050. Воно вступило в силу 17 червня та діятиме до 30 червня, повідомив Avianews.

Заборона поширюється на рейси з усіх країн за винятком членів ЄС, Швейцарії, Норвегії, Ісландії. Окремо зазначено, що також заборонені рейси з Великобританії і входять в ЄС Швеції та Португалії.

Скасували рейси з України

17 червня лоукостер Wizz Air скасував рейси з Києва до Варшави і Кракова, які ще напередодні розраховував виконувати. Компанія Ryanair закрила продаж квитків на маршрут Київ-Краків, який планувала відновити у червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) 17 червня відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

Раніше аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримувати пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусів.