Половина – на армію. Зеленський назвав суму, яку Україна отримає від США

США у 2020 році дадуть Україні допомогу на суму $700 млн. Зокрема, $365 млн складе військова допомога.

Про це під час брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео сказав президент України Володимир Зеленський. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Допомога США Україні

"Відносини Києва та Вашингтона є незмінно міцними, адже фундаментом для них є повна довіра, взаєморозуміння та спільні довготривалі стратегічні інтереси. Важливо, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США. Про це свідчить зокрема обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже 700 млн доларів", – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що військова допомога США Україні, зокрема, складе 365 млн доларів, що повинно відчутно посилити обороноздатність держави. Таким чином, на військові потреби припаде близько половини коштів, які прийдуть з Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

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