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10 лютого • оновлено в 18:54
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Поки гривня падає: дочка голови НБУ засвітилася на розкішному курорті

13.5т
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Молодша дочка голови Нацбанку Тетяна Смолій разом із сім'єю засвітилася на розкішному морському курорті. А ось у її батька Якова Смолія справи йдуть далеко не добре – за січень курс гривні різко впав.

Знімок на березі моря з білосніжним піском і прозорою блакитною водою дочка голови НБУ опублікувала у Facebook 7 лютого. На ньому вона разом із чоловіком і дочкою. Вартість відпочинку на подібних курортах може сягати декількох десятків тисяч доларів. При цьому публікація прихована від сторонніх очей і доступна лише для друзів.

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Відпочинок дочки Смолія

Відпочинок дочки Смолія

Відпочинок дочки Смолія

Відпочинок дочки Смолія

В той час як родичі Смолія відпочивають в місцях, що недоступні простим українцям, курс гривні (за який він відповідає як керівник Нацбанку) стрімко пішов униз. Так, від початку року національна валюта знецінилася майже на 1,3 гривні. А 4 лютого курс взагалі подолав психологічну позначку у 25 грн/$.

Зокрема це трапилося через те, що Нацбанк України перестав гасити стрибки курсу долара і заважати спекулянтам і продавцям задирати курс. Натомість регулятор просто контролює цей процес. Ще одна причина – в ризикованій грі з продажем ОВДП. У 2019 році саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. А ось у 2020 році НБУ змінив політику, пішовши на різке зниження облікової ставки. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів знизиться і охочих їх купити стане менше. Іноземці не продаватимуть долари для купівлі облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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Коментарі
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Чехов Анатолий
Чехов Анатолий
Ну и что? Какое кому дело где отдыхать? Работайте, а не шарьте по чужим карманам, Шариковы.
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В срало Украине!
В срало Украине!
А ничего у неё ножки. И попка тоже. И что, она в Бердичеве должна отпуск проводить? Нищета псевдостраны совсем не означает нищету главы центробанка.
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Он Алекс
Он Алекс
В срало России! Норм ты подметил ситуация на России, ахахааха, там одной бабе с телика зовут аскер заде глава ВТБ банка подарил самолёт за 50 Лямов долларов .)))
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Martynenko Andrii
Martynenko Andrii
Новина ні про що. Смолій був багатою людиною ще до приходу в Нацбанк. Може дозволити. Тим більше йдеться не про самого Смолія, а про його доньку. Нащо гнати цю пургу в ефір?
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