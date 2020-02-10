Поки гривня падає: дочка голови НБУ засвітилася на розкішному курорті

Молодша дочка голови Нацбанку Тетяна Смолій разом із сім'єю засвітилася на розкішному морському курорті. А ось у її батька Якова Смолія справи йдуть далеко не добре – за січень курс гривні різко впав.

Знімок на березі моря з білосніжним піском і прозорою блакитною водою дочка голови НБУ опублікувала у Facebook 7 лютого. На ньому вона разом із чоловіком і дочкою. Вартість відпочинку на подібних курортах може сягати декількох десятків тисяч доларів. При цьому публікація прихована від сторонніх очей і доступна лише для друзів.

Відпочинок дочки Смолія

Відпочинок дочки Смолія

В той час як родичі Смолія відпочивають в місцях, що недоступні простим українцям, курс гривні (за який він відповідає як керівник Нацбанку) стрімко пішов униз. Так, від початку року національна валюта знецінилася майже на 1,3 гривні. А 4 лютого курс взагалі подолав психологічну позначку у 25 грн/$.

Зокрема це трапилося через те, що Нацбанк України перестав гасити стрибки курсу долара і заважати спекулянтам і продавцям задирати курс. Натомість регулятор просто контролює цей процес. Ще одна причина – в ризикованій грі з продажем ОВДП. У 2019 році саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. А ось у 2020 році НБУ змінив політику, пішовши на різке зниження облікової ставки. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів знизиться і охочих їх купити стане менше. Іноземці не продаватимуть долари для купівлі облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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