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27 грудня • оновлено в 15:56
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"Укрзалізниця" запустила потяг українського виробництва в "Бориспіль"

1.1т
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"Укрзалізниця" на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль" запустила новий дизель-поїзд ДПКр-3. Його виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі.

Поїзд складається з трьох вагонів, що дозволить перевозити більшу кількість пасажирів в години пік, повідомляє ЦТС. Його ціна – 177 млн грн. Термін служби складає 40 років.

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"Найбільш просторим є проміжний вагон, в якому передбачено 61 місце за схемою 2х2 (два місця по одну сторону від проходу і два місця по іншу, - Ред.), є санітарний модуль", – сказано в публікації.

Новий експрес в "Бориспіль"

Новий експрес в "Бориспіль"

ЦТС

Новий експрес в "Бориспіль"

Новий експрес в "Бориспіль"

ЦТС

Новий експрес в "Бориспіль"

Новий експрес в "Бориспіль"

ЦТС

Новий експрес в "Бориспіль"

Новий експрес в "Бориспіль"

ЦТС

В одному з головних вагонів 58 місць, розташованих за схемою 2х3, там також є купе стюарда. В іншому головному вагоні – 51 місце, в цьому вагоні знаходиться санвузол збільшеного розміру для пасажирів з особливими потребами, є місце для колясок. Всього поїзд розрахований на 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць.

Пасажирські місця обладнані індивідуальними розетками з USB-роз'ємами, в салоні встановлено інформаційні монітори, також є три кондиціонери.

Видання уточнює, що спочатку "Укрзалізниця" планувала закупити у КВБЗ шість дизель-поїздів, але у 2019 році змогла придбати тільки один. У проекті фінплану УЗ на 2020 рік закупівля будь-яких регіональних дизель-поїздів не планується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" збираються підняти ціни на квитки, щоб почати працювати без збитків.

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячний ріст вартості квитків на пасажирські перевезення на 2% починаючи з березня.

"Укрзалізниця" збирається робити знижки на квитки, якщо їх купувати заздалегідь, а не перед поїздкою.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
аєропорт "Бориспіль"
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця Експрес Бориспіль аеропорт Бориспіль
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Красавец!Приятно посмотреть.Например,русские не могут нечто подобное сделать.Все у них топорная работа получается.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина уже отстала от России лет на 30 минимум, и разрыв с каждым годом увеличивается...
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