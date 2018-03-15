Лагодити дороги в Україні покликали провідний європейський концерн

Уряд України розпочав переговори з великим європейським будівельним концерном Strabag для кардинального вирішення проблеми поганих доріг у країні.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян 15 березня на відкритті нового відділення "Укрпошти" в Києві, передає кореспондент "Обозревателя".

За його словами, великою проблемою України залишається те, що понад 90% автодоріг непридатні для використання.

"Політика минулих урядів до Майдану була сконцентрована або на крадіжках, або на ямковому ремонті, який, на жаль, став стандартним для України. Ми відійшли від цієї практики і концентруємо свої зусилля на поточному та капітальному ремонті. З цього року зусилля будуть спрямовані на капітальний ремонт", - заявив міністр.

"Ми ведемо переговори з однією з найбільших будівельних компаній світу - компанією Strabag. Вони готові розглянути можливість заходу на український ринок. Це величезний крок вперед для України. Компанія, яка знаходиться серед топ-10 провідних компаній світу, лідер ринку Німеччини, Австрії, Хорватії, номер два на ринках Польщі, Угорщини буде працювати в Україні", - зазначив він.

За словами Омеляна, успіх на переговорах з концерном дозволить забезпечити якісні автошляхи для українських громадян.

Як повідомляв "Обозреватель", Володимир Омелян також дав прогноз щодо термінів будівництва моста на Троєщину в Києві.