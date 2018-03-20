Податкові знижки і пільги: як в Україні будуть розвивати ринок електрокарів

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів в Україні.

"Ухвалення законопроектів - це найдешевші в Європі електрокари для українців, створення нового сучасного типу виробництва, тисячі високотехнологічних робочих місць і відмова від російських нафтопродуктів", - написав у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, Україна може бути лідером не тільки в сільському господарстві, а й в передових технологіях.

"Щоб залучити інвесторів і побудувати "з нуля" нові виробництва цими законами ми створюємо привабливі умови і пільгове податкове законодавство, одне з кращих в світі", - заявив Омелян.

Зокрема, законопроектом N8159 пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України, а саме:

- тимчасово, до 31 грудня 2028 року передбачити право платника податків включити до податкової знижки витрати на придбання транспортного засобу, оснащеного виключно електричними двигунами, або переобладнання в такий транспортний засіб;

- тимчасово, до 31 грудня 2028 року передбачити звільнення від оподаткування ПДВ вартість операцій з ввезення на митну територію України комплектуючих виробів для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

- тимчасово, до 31 грудня 2032 року передбачити звільнення від оподаткування прибутку (доходу) підприємств отриманої від реалізації літію власного видобутку, літій-іонних акумуляторів, зарядних пристроїв для літій-іонних акумуляторів, транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами власного виробництва;

- тимчасово, до 31 грудня 2028 року передбачити звільнення від оподаткування акцизним податком операцій з ввезення на митну територію України кузова для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;

- тимчасово, до 31 грудня 2028 року передбачити звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізосіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами;

- передбачити частку в розмірі не менше 5% місць, обладнаних зарядними пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, від загальної кількості паркомісць.

Законопроектом N8160 пропонується тимчасово, до 31 грудня 2028 року звільнити від ввізного мита комплектуючі вироби, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Як повідомляв "Обозреватель", починаючи з 1 січня 2018 року нові та старі електромобілі з-за кордону можна ввозити в Україну без сплати акцизу і податку на додану вартість.