Податкові ініціативи загрожують "Слузі народу" втратою 40% електорату - експерт

Тиск на бізнес з допомогою підвищення податків може знизити рейтинг партії "Слуга Народу" на 30-40%.

Про це на сторінці Facebook написав політичний оглядач Володимир Воля, передає OBOZREVATEL. Міжнародні партнери хотіли б бачити в Україні боротьбу з корупцією, лібералізацію ринку землі, скорочення витрат держбюджету, пише експерт.

На його думку, зустрічі президента з бізнесменом Ігорем Коломойським в Європі сприймають негативно.

"Нагадую, що за дорученням президента Зеленського (офіційно ніяк не пов'язаного з паном Коломойським) анулюється список підприємств, які підлягають приватизації. Офіційно – з метою перегляду. При цьому, президент і його міністри зустрічаються в офісі з Коломойським, ведуть якісь переговори про врегулювання проблемних питань у взаємовідносинах держави і цього бізнесмена. Правда, не ясно, на чию користь та в яких обсягах", - пише Воля.

В Європі і МВФ не раді "закручування гайок" в українській економіці

МВФ і Європа не хочуть, щоб владу в Україні контролювали олігархи, вважає експерт. Західні партнери категорично висловилися проти перегляду рішення про націоналізацію "Приватбанку".

"А тут раптом такі широко розрекламовані, але при цьому таємні за змістом переговори Коломойського в офісі президента. У переговорах бере участь Богдан, до недавніх пір був особистим юристом згаданого бізнесмена", - пише Воля.

Експерт зазначає, що переговорами з Коломойським повинен займатися прем'єр-міністр, а не президент. "Так, кабмін і прем'єр-міністр не беруть участі в переговорах, тому що вони не є "людьми Коломойського". А ось президент Зеленський з керівником свого офісу і деяким міністрами ведуть такі переговори. Хоча "за правилами" цим мав би займатися Гончарук з урядом. І ця обставина теж не може не насторожувати керівників МВФ, США, Німеччини, Франції, ЄС", - вважає Воля.

Воля вважає, що нова влада готова шкодити вітчизняному бізнесу, тому що потрібно наповнити хоч якось держбюджету за всяку ціну.

"Тут доречно згадати, що "слуга народу" Гетьманцев запропонував внести до Податкового кодексу підвищення ренти гірничодобувних підприємств. Відповідний законопроект був зареєстрований після того, як такі ж ідеї декількома днями раніше озвучив І. Коломойський. За підсумком рівень платежів з підприємств галузі стане найвищим в світі, що зробить галузь непривабливою для іноземних і вітчизняних інвесторів. А що було б правильно з точки зору побудови сильної української економіки?", - написав експерт.

Через тиск на бізнес партія може втратити електоральні бали, вважає Воля. "Адже з такою економічною політикою по" закручування гайок "як малому, так і великому бізнесу, Зеленський, а разом з ним і всі представники нової влади, дуже швидко втратять мало не половину свого сьогоднішнього рейтингу. А це близько 30-40% тих , хто його підтримує і вірить в те, що в дійсності Коломойський не президент, а саме Зеленський", - підкреслив Воля.

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