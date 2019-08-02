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"Почнемо швидко": Зеленський полагодить аеропорт на гроші партнера Коломойського

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Президент України Володимир Зеленський розпорядився через півтора роки відкрити в Івано-Франківську міжнародний аеропорт.

Про це він сказав під час поїздки в Івано-Франківську область, повідомляє сайт глави держави.

Орієнтовна вартість проекту реконструкції - 2,14 млрд грн. Зеленський доручив керівництву ОДА займатися координацією сторін, які в цьому зацікавлені. Також він попросив Міністерство фінансів включити необхідні витрати в проект бюджету на 2020 рік. У прес-службі зазначають, що злітно-посадкова смуга аеропорту знаходиться на балансі Міністерства оборони.

Глава держави закликав підписати інвестиційну угоду щодо залучення коштів для реконструкції аеропорту Івано-Франківська.

"Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що повинна побудувати держава. Ви будуєте, ми повертаємо. Все чесно", - сказав президент.

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Аеропорт Івано-Франківська зараз

Аеропорт Івано-Франківська зараз

uk.wikipedia.org

Він додав, що очікує завершення робіт за півтора роки.

"Ми побачили ваш начебто аеропорт, він має непоганий вигляд. Але ми домовилися з паном Олександр Шевченко (колишній нардеп, співвласник гірськолижного курорту" Буковель ", - Ред.), що почнемо будувати аеропорт дуже швидко. І ми дуже хочемо, щоб упродовж півтора року в Івано-Франківську був справді гарний міжнародний аеропорт", - сказав Зеленський.

Існуючий аеровокзал Івано-Франківська з 2010 до 2040 року перебуває в концесії у компанії "Скорзонера", якій до обрання в народні депутати володів Олександр Шевченко.

Згідно з Реєстром юридичних осіб Міністерства юстиції, бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" є керівники бізнес-групи "Приват" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

"Почнемо швидко": Зеленський полагодить аеропорт на гроші партнера Коломойського
"Почнемо швидко": Зеленський полагодить аеропорт на гроші партнера Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" оголосило тендер на розробку проектної документації для будівництва на території аеропорту в Дніпрі. Згідно з інформацією на порталі Prozorro, очікувана вартість робіт - 56,2 млн гривень.

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Особи
Олександр Шевченко Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
Україна
Тег
будівництво
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