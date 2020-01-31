Почали забирати борг: в "Укртрансгазі" заявили про зникнення десятків мільйонів гривень

В компанії-операторі газосховищ "Укртрансгаз" заявили, що з її рахунків незаконно списали 50,3 млн грн.

Це сталося після того, як приватні виконавці на користь "Фінансової компанії "Фін-Інвест", яка хоче відсудити відсудити 2,3 млрд гривень, заарештували все майно і гроші на рахунках "Укртрансгазу". Про це повідомили в прес-службі УТГ.

"Укртрансгаз" вбачає в таких діях порушення ряду законів України та міжнародних конвенцій. Накладено арешт та списано кошти з рахунків, з яких "Укртрансгаз" виплачує заробітну плату працівникам та сплачує податки. Такі рахунки мають спеціальний режим використання і, згідно з Законом України "Про виконавче провадження", не підлягають арешту, а стягнення грошей з них – забороняється законом", – сказано в повідомленні.

Держпідприємство звернулося до Мін'юсту з вимогами оскаржити дії приватного виконавця.

Ринок газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укртрансгазі" заявили про арешт всього майна і грошей на рахунках на вимогу двох компаній, які хочуть відсудити 2,3 млрд гривень. Через це в Україні може бути зірваний опалювальний сезон.

В Україні температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна бути не нижче 18 ° С. Якщо ця норма не дотримується, то споживачі комунальних послуг мають право платити за неї не повністю.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону та не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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