В Україні з'явилися перші сканери на митниці: як вони виглядають

На пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.

Тепер перевірка вантажів займатиме в 10 разів менше часу, ніж раніше – близько 20 хвилин. Про це в телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Стартували із Закарпатською митниці. Там вже все працює. Львівська митниця теж провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська" , "Краковець", і "Шегині". Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно", – написав Гончарук.

Також до запуску таких систем готуються Волинська і Чернівецька митниці.

Олексій Гончарук

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік зазначив, що впровадження нової системи зустрічає опір на "старій митниці", але сканери все одно будуть запущені.

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди Юрій Голік

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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