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18 грудня • оновлено в 10:19
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В Україні з'явилися перші сканери на митниці: як вони виглядають

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На пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.

Тепер перевірка вантажів займатиме в 10 разів менше часу, ніж раніше – близько 20 хвилин. Про це в телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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"Стартували із Закарпатською митниці. Там вже все працює. Львівська митниця теж провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська" , "Краковець", і "Шегині". Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно", – написав Гончарук.

Також до запуску таких систем готуються Волинська і Чернівецька митниці.

В Україні з'явилися перші сканери на митниці: як вони виглядають

Олексій Гончарук

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік зазначив, що впровадження нової системи зустрічає опір на "старій митниці", але сканери все одно будуть запущені.

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Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

Скан-система для виявлення контрабанди

Скан-система для виявлення контрабанди

Юрій Голік

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Українська митниця Контрабанда в Україні контрабанда
Особи
Юрій Голик Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
контрабанда розмитнення
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Украинские папуасы отстали на четверть века)))
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