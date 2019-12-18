В Україні з'явилися перші сканери на митниці: як вони виглядають

На пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.
Тепер перевірка вантажів займатиме в 10 разів менше часу, ніж раніше – близько 20 хвилин. Про це в телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Стартували із Закарпатською митниці. Там вже все працює. Львівська митниця теж провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська" , "Краковець", і "Шегині". Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно", – написав Гончарук.
Також до запуску таких систем готуються Волинська і Чернівецька митниці.
Олексій Гончарук
Радник прем'єр-міністра Юрій Голік зазначив, що впровадження нової системи зустрічає опір на "старій митниці", але сканери все одно будуть запущені.
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Скан-система для виявлення контрабанди
Юрій Голік
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".
До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифровий трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.
Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.
У неділю, 8 грудня, в Україні офіційно запрацювала нова Державна митна служба.
Кабінет міністрів України підтримав порядок проведення електронних аукціонів для конфіскованих митницею товарів.
Прем'єр Гончарук повідомив, що на пунктах пропуску української митниці до неділі, 15 грудня, запустять дві скануючі системи, які будуть виявляти контрабанду.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Українська митниця" на сайті "OBOZREVATEL".