Через Україну: в Європі впали ціни на газ

Ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди дощо транзиту.

"Січневі ф'ючерси на газ в ході торгів на ICE Endex в Амстердамі подешевшали на 8,7% – до 13,7 євро за мВт.год ф'ючерси на газ з постачанням в наступному місяці на лондонському майданчику ICE Futures впали в ціні на 7,1 % – до 36,32 пенса за терм ($4,73 за 1 млн британських теплових одиниць, BTU)", – повідомив "Інтерфакс".

Це падіння – максимальне із серпня, уточнили в агентстві.

Ціна на газ впала

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" надіслав "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо продовження контракту із транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

У Берліні в четвер, 19 грудня, відбулися переговори України і Росії щодо транзиту газу. Міністр енергетики України Олексій Оржель повідомив, що в ході переговорів вдалося досягти згоди про принципові умови транзиту газу.

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