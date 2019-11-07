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7 листопада • оновлено в 15:28
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/ Ринки та компанії

Побили рекорд: борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму

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Борги України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики, досягли історичного максимуму – 100,99 млрд грн.

За підсумками аукціонів, що відбулися 5 листопада, нерезиденти скупили ОВДП на суму 1,07 млрд грн. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна". "З кінця минулого року нерезиденти збільшили вкладення в українські ОВДП майже у 16 разів, зокрема їхній портфель гривневих облігацій зріс із 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Також іноземці активно скуповували доларові облігації – їхня частка у 2019 році зросла з 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, і облігації у євро – з 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн. І це при тому, що ставка за ними значно нижча.

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"Водночас загалом обсяг ОВДП в обігу з кінця 2018 року зріс на 6,7% – до 808,01 млрд грн. У результаті якщо на кінець минулого року частка нерезидентів серед власників українських внутрішніх держпаперів становила 0,8%, то тепер – 12,5%", – йдеться у повідомленні.

Продали ОВДП на 3 млрд

За підсумками аукціону 5 листопада Мінфін залучив 3,14 млрд гривень, більшу частину яких склали надходження від 4-річних ОВДП. У Мінфіні зазначили, що постійно знижують відсоткову ставку. Отже, такі кредити для України стають дешевшими.

Середньозважені ставки прибутковості склали:

  • за 3-місячними ОВДП – 14,35% (зниження на 100 базисних пунктів);

  • за 1-річними ОВДП – 14,0% (зниження на 27 бп);

  • за 4-річними ОВДП – 13,3% (востаннє, 4-річні папери розміщувалися у травні 2019 за ставкою 16%).

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава і продає інвесторам всередині країни або за кордоном. У них є термін погашення (від декількох місяців до декількох років), після завершення якого держава зобов'язується повернути гроші і відсотки. Ставка ОВДП в Україні – від 14% до 18% (її поступово знижують).

Побили рекорд: борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму

twitter.com

Так повідомляв OBOZREVATEL:

  • Облігації внутрішньої держпозики, за рахунок яких бюджет України поповнили на кілька десятків мільярдів гривень, здебільшого купують місцеві банки. А ставка за ними не надмірно висока. Про це сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

  • Міністерство фінансів України до кінця 2019 року для покриття дефіциту бюджету збирається залучити 50 млрд гривень за рахунок продажу боргових облігацій (ОВДП) іноземним інвесторам.

  • 24 вересня бюджет України отримав 13,2 млрд грн інвестицій від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Це одне з рекордних надходжень у 2019 році.

  • Національний банк дозволив іноземним інвесторам, які купили облігації держборгу або частки в українських компаніях, продавати їх і без обмежень виводити гроші за кордон.

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Тема
Інвестиції в Україну
Місце
Україна
Теги
ОВДП НБУ
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семенов Александр
семенов Александр
Му-у-у-у (восторженное) Ну и гымн конечно, как тут не заспиваты !
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Это случаем не то ,что рухнуло в России в 1998 году?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В этом и есть секрет экономического стрибка Украины!
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