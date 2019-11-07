Побили рекорд: борг України перед іноземцями досяг історичного максимуму

Борги України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики, досягли історичного максимуму – 100,99 млрд грн.

За підсумками аукціонів, що відбулися 5 листопада, нерезиденти скупили ОВДП на суму 1,07 млрд грн. Про це повідомив "Інтерфакс-Україна". "З кінця минулого року нерезиденти збільшили вкладення в українські ОВДП майже у 16 разів, зокрема їхній портфель гривневих облігацій зріс із 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Також іноземці активно скуповували доларові облігації – їхня частка у 2019 році зросла з 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, і облігації у євро – з 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн. І це при тому, що ставка за ними значно нижча.

"Водночас загалом обсяг ОВДП в обігу з кінця 2018 року зріс на 6,7% – до 808,01 млрд грн. У результаті якщо на кінець минулого року частка нерезидентів серед власників українських внутрішніх держпаперів становила 0,8%, то тепер – 12,5%", – йдеться у повідомленні.

Продали ОВДП на 3 млрд

За підсумками аукціону 5 листопада Мінфін залучив 3,14 млрд гривень, більшу частину яких склали надходження від 4-річних ОВДП. У Мінфіні зазначили, що постійно знижують відсоткову ставку. Отже, такі кредити для України стають дешевшими.

Середньозважені ставки прибутковості склали:

за 3-місячними ОВДП – 14,35% (зниження на 100 базисних пунктів);

за 1-річними ОВДП – 14,0% (зниження на 27 бп);

за 4-річними ОВДП – 13,3% (востаннє, 4-річні папери розміщувалися у травні 2019 за ставкою 16%).

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава і продає інвесторам всередині країни або за кордоном. У них є термін погашення (від декількох місяців до декількох років), після завершення якого держава зобов'язується повернути гроші і відсотки. Ставка ОВДП в Україні – від 14% до 18% (її поступово знижують).

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Так повідомляв OBOZREVATEL:

Облігації внутрішньої держпозики, за рахунок яких бюджет України поповнили на кілька десятків мільярдів гривень, здебільшого купують місцеві банки. А ставка за ними не надмірно висока. Про це сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Міністерство фінансів України до кінця 2019 року для покриття дефіциту бюджету збирається залучити 50 млрд гривень за рахунок продажу боргових облігацій (ОВДП) іноземним інвесторам.

24 вересня бюджет України отримав 13,2 млрд грн інвестицій від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Це одне з рекордних надходжень у 2019 році.

Національний банк дозволив іноземним інвесторам, які купили облігації держборгу або частки в українських компаніях, продавати їх і без обмежень виводити гроші за кордон.

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