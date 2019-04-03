По Росії завдадуть нового жорсткого удару: що підготували США

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій має намір у середу, 3 квітня, винести на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій стосовно Росії.

Нові обмежувальні заходи можуть запровадити для запобігання втручанню в американські вибори, на яке може піти Кремль, повідомляє ТАСС.

Зокрема законопроект передбачає можливість введення санкцій проти банківського, енергетичного та оборонного секторів економіки Росії.

Крім того, обмежувальні заходи можуть бути введені стосовно суверенного російського боргу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ.

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