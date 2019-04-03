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По Росії завдадуть нового жорсткого удару: що підготували США

2.1тЧитати матеріал російською

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій має намір у середу, 3 квітня, винести на розгляд Конгресу Сполучених Штатів законопроект, що містить можливість введення жорстких санкцій стосовно Росії.

Нові обмежувальні заходи можуть запровадити для запобігання втручанню в американські вибори, на яке може піти Кремль, повідомляє ТАСС.

Зокрема законопроект передбачає можливість введення санкцій проти банківського, енергетичного та оборонного секторів економіки Росії.

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Крім того, обмежувальні заходи можуть бути введені стосовно суверенного російського боргу.

По Росії завдадуть нового жорсткого удару: що підготували США

Як повідомляв OBOZREVATEL, США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Тег
Новини Росії
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