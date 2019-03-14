Плитка з травою і будинки з рису: українські студенти побували на найбільшій архітектурній виставці в Мілані

Кращі студенти-архітектори зі всієї України з 12 по 15 березня побували в Мілані. Після дводенного туру в супроводі італійських архітекторів і візитів до провідних архітектурно-дизайнерські бюро країни, 30 юних архітекторів і будівельників відвідали провідну світову виставку в області архітектури і дизайну Made Expo-2019.

Поїздку для переможців всеукраїнського освітнього проекту "Архітектор 2019" організував ініціатор конкурсу – Фонд Бориса Колеснікова. З 1300 претендентів в результаті трьохетапного відбору вибрали кращих. В якості призу 30 студентів вирушили до Італії – в архітектурний тур по Мілану в супроводі місцевих архітекторів і з візитом на галузеву виставку.

Про те, що побачили українці на головному профільному форумі світу і як будуть втілювати ідеї в рідній країні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Екологічність, креативність і зухвалість: нові тренди в світовій архітектурі

Архітектор обов'язково повинен бути розвиненою особистістю, розповідає викладач Одеської державної архітектурної академії Тетяна Румілец. Одинадцять її студентів також потрапили в список переможців проекту "Архітектор 2019". "Такий тур, якщо триває більше двох днів, дає стільки ж знань, як і місяць інтенсивного навчання", – пояснює Тетяна.

За перші два дні переможці конкурсу вивчили архітектуру Мілана, а на третій – побачили будівельні новинки з усього світу на найбільшому архітектурному подію року. Це своєрідна вітрина всього найкращого, що може запропонувати ринок. Сюди з'їжджаються архітектори, інженери, дизайнери, підрядники, постачальники. Це величезний "Епіцентр", але замість продавців – кращі виробники, а замість покупців – люди, від яких залежить, як будуть виглядати міста в найближчому майбутньому.

Фонд Бориса Колеснікова

Десять величезних павільйонів, 100 тис. провідних експертів галузі та кращі досягнення галузі – все це зібрали в одному місці. Цього року виставка присвячена якості життя. І стосується це всього – безпеки матеріалів, будівельних інновацій та комфорту.

Ознайомитися з нововведеннями змогли й українські студенти – переможці освітньої ініціативи Фонду Бориса Колесникова. "Ми розробляли проект благоустрою і було питання: як поєднати метал і дерево, бетон і дерево. Нам це важко, тому що в Україні це не прийнято. А тут є така практика, намагаються знайти нові підходи. Я зрозуміла, що потрібно мислити глобально , виходити за рамки ", – розповідає студентка з Дніпра Надія Півень. Завдяки Фонду дівчина вперше побувала за кордоном, а на форумі змогла за один день побачити більше, ніж за роки навчання.

Фонд Бориса Колеснікова

Студенти отримали можливість не тільки розглянути новинки, а й познайомитися з їх авторами, завести зв'язки з провідними архітекторами. Щоб створити якісний проект, пояснює студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Вероніка Локшина, потрібно добре розібратися в тому, що вже є на ринку, вивчити всі інструменти.

Наприклад, на Made Expo-2019 вона побачила плитку з візерунком, через який проростає трава. "У нас дуже насичений тур, нам, звичайно, знадобиться час, щоб все це осмислити. Але це вже змінило моє сприйняття. Відомо, що потрібно виїжджати за кордон, в інше середовище, щоб отримати нові враження, знання і повернутися з ними в Україну", – зазначає Вероніка.

Фонд Бориса Колеснікова

Також особливу увагу українських студентів на виставці привернув будинок, повністю споруджений з рисового лушпиння. Нитки, утеплювач, панелі – все з екологічно чистого матеріалу. Екологічність і енергоефективність – один з основних трендів в сучасній архітектурі. Найсучасніші вікна, якісні будівельні матеріали, які не пропускають холод – з усім цим українські студенти мали можливість ознайомитися на Made Expo.

Киянку Марію Лященко найбільше зацікавила полимеризованная деревина. Цей матеріал не займається, служить довше звичайної деревини, але при цьому зберігає її характеристики.

Фонд Бориса Колеснікова

"Я б хотіла використовувати полимеризованной деревину. Можна робити невеликі спортивні зали." Фішка "такої деревини, що їй можна зрадити форму, потім з неї викачують рідину, просочують її полімерами. Тоді деревина буде довше служити, чи не буде загорятися. Тобто це безпечно ", – розповідає Марія.

В Україні може бути не гірше

"Те, що ми бачимо навколо себе, формує нас, як особистостей. В Україні часто не дотримуються дизайн-коди, є проблеми. Коли приїжджаємо за кордон, з'являється віра, що ми можемо зробити так само красиво", – розповідає Тетяна Румілец.

Важливо звертати увагу на деталі і концентруватися на якості, а не терміни – до такого висновку прийшов студент з Одеси Євген Дунаєвський. Завдяки Фонду Бориса Колесникова молода людина змогла познайомитися зі співробітниками міланського архітектурно-дизайнерського бюро One Works, побачив їх проекти, впроваджені в архітектуру міста. Тепер же Євген думає про те, як створити "команду мрії" і реалізувати свої знання в Україні.

"Тут приділяється увагу дрібницям. Якісь деталі, вузли. Все в розрізах, все зрозуміло і наочно. Все можна помацати, розглянути. Це дуже важливо. Зміг поговорити з постачальниками", – ділиться своїми враженнями Євген.

Фонд Бориса Колеснікова

У благодійному Фонді Бориса Колесникова кажуть – це вже третій тур студентів-архітекторів. У минулі роки студентів возили в Дубай і Токіо, а в цей раз вибрали "столицю" європейської архітектури.

"Мілан є культурним та архітектурним центром Італії. За чотири дні наші переможці побачили екологічні та інноваційні будівельні рішення, доторкнулися до пам'ятників з давньою історією. Майбутні фахівці змогли перейняти передовий досвід у відомому архітектурно-дизайнерському бюро Італії – One Works, поспілкуватися з одним з керівників партнерів Леонардо Каваллі. Побували хлопці і в Європейському інституті дизайну IED Istituto Europeo di Design – провідному вузі Європи в області моди, дизайну, візуального мистецтва та комунікацій, відвідали профільні заняття. Сьогодні ми даємо молоді нові знання і мотивацію, а завтра вона сконструює оригінальні споруди і зведе нові міста", – підкреслює директор Фонду Бориса Колеснікова Софія Мудрик.

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