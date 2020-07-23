"Північний потік-2" зупинили США? Чому Німеччина готує відповідь за Росію і як торкнеться України

Конгрес США вирішив розширити санкції проти російського "Північного потоку-2" – карати будуть усі компанії, які спробують допомогти добудувати газопровід. Німеччина вже виступила проти такого кроку й пообіцяла вжити відповідних заходів.

Американці обіцяють стримати РФ заради безпеки України та ЄС, водночас у Німеччині переслідують власні інтереси та хочуть стати новим газовим хабом.

Про те, до чого призведуть нові санкції США, чи допоможе це Україні та чому Німеччина проти, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росія об'єдналася з Німеччиною заради нового трубопроводу

"Північний потік-2" – це проєкт не тільки Росії, але й Німеччини. Німці не менше росіян зацікавлені в новому трубопроводі. Для них це шанс стати енергетичним хабом Європи.

Росія ж зможе відмовитися від українського газопроводу й затвердить свої позиції головного постачальника блакитного палива в ЄС. Такий розклад не вигідний не тільки Україні, але й Польщі (вони також можуть втратити транзит).

США і самі готові постачати зріджений газ в Європу, навіть більше, вони неодноразово повторювали: не можна з одного боку приймати санкції проти РФ, засуджувати її агресію в Україні, а з іншого – фінансувати її, купуючи газ.

І зараз зацікавленість Німеччини очевидна як ніколи. Напередодні розширення санкцій ЗМІ дізналися про спір між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом США Дональдом Трампом. Розмова була про "Північний потік-2" і його ролі в Європі.

Мабуть, Меркель вплинути на американських колег не вдалося. Конгрес США прийняв рішення ввести додаткові санкції (документ ще повинен підписати Трамп) проти всіх, хто здає в оренду, продає або надає будь-яким іншим способом судна для укладання труб "Північного потоку-2". Фактично обмеження торкнуться будь-яких компаній і фізосіб, які допомагають росіянам.

Дональд Трамп проти "Північного потоку-2"

"Головна загроза – якщо між США і ЄС почнеться санкційна війна за прикладом Китаю. У Німеччині розуміють про необхідність відповідей на санкції, інакше їх не зрозуміють їхні ж компанії, які працюють відповідно до чинного німецького законодавства, але за це потрапили до списку санкцій", – розповідає OBOZREVATEL аналітик Єгор Комов.

Чи запустять "Північний потік-2"?

Щонайменше на п'ять років Україна гарантовано залишиться з транзитом газу через свою територію, навіть якщо Росія не матиме в цьому потреби та зможе замінити українську "трубу" на "Північний потік-2".

В угодах, які ще в кінці року підписали "Газпром" і "Нафтогаз", сказано, що в 2020-му мінімальний транзит газу становитиме 65 млрд кубометрів, а в наступні роки – по 40 млрд кубометрів. Тобто без транзиту ми не залишимося.

Головне ж питання: США зупинили "Північний потік-2" чи просто затягнули його будівництво. Наприклад, за оцінками експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, "Північний потік-2" буде введено в експлуатацію, оскільки європейські споживачі в перспективі найближчих 5–10 років не будуть спроможними відмовитися від російського газу. Мовляв, якби не пандемія і карантин, то закінчити будівництво можна було б і раніше, додає Рябцев у коментарі OBOZREVATEL.

У РФ анонсували, що добудують "трубу" до кінця 2019-го, тепер же терміни перенесли до 2021-го. Тобто американцям щонайменше вдалося затягнути запуск.

Ба більше, далеко не факт, що сам трубопровід буде добудовано. Як пише старший науковий співробітник Центру Євразії Атлантичної Ради Даян Френсіс у своєму блозі на сайті організації, РФ завдали дійсно відчутного удару.

"Тепер будуть затримки, поки, сподіваюся, нове законодавство США не стане законом. Посилені санкції будуть включені як частина щорічного Закону про затвердження державної оборони цієї осені. Крім того, робота не може початися доти, доки датське рішення не буде підтверджено після подачі апеляції, не закінчиться сезон нересту тріски і погода в цьому регіоні не порушить діяльність у морі", – пояснює експерт.

Нові санкції будуть поширюватися на будь-яку компанію, яка "полегшує" прокладку труб, таку як підрядники, страховики або інші. Крім того, під удар можуть потрапити й компанії, які будуть сертифікувати трубопровід.

"Критики трубопроводу кажуть, що" Північний потік-2 "є частиною двосторонньої атаки Путіна на енергетичну безпеку Європи в поєднанні з наявним трубопроводом "Північний потік". Якщо обидва трубопроводи стануть повністю працездатними, у них буде можливість поставляти основну частину російського газу в Європу через єдину повітряну точку. Це дасть Кремлю величезний вплив", – пояснює Даян Френсіс.