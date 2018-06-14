Після скандалу з Кримом найбільший німецький концерн продає свій бізнес

Німецький концерн Siemensвивчає можливість продажу свого бізнесу з виробництва турбін для газових електростанцій.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які стверджують, що компанія розглядає всі доступні варіанти, включаючи поглинання цього бізнесу конкуруючої фірмою. Разом з тим, остаточне рішення щодо продажу ще не прийнято, і компанія в результаті може зберегти за собою бізнес, який перебуває на спаді.

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Гройсман розповів, як Україна блокує запуск турбін Siemensв Криму

У Siemens відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадуємо, що в листопаді стало відомо про плани Siemens скоротити 6900 робочих місць в підрозділі газової енергетики і закрити частину заводів. Таке рішення прийнято у зв'язку зі зниженням числа замовлень по всьому світу через поступовий перехід країн до відновлюваної енергетики та скорочення числа електростанцій на викопному паливі. Пошук покупця для Siemens може бути нелегким, оскільки конкуренти німецького холдингу зіткнулися з аналогічними проблемами.

Влітку 2017 року компанія Siemens потрапила в серйозний експортний скандал, поставивши Росії газові турбіни для TЕС на Таманському півострові. При цьому в контракті на поставку містилася норма, яка прямо забороняє установку енергетичного обладнання на території півострова. Росія пішла на порушення умов контракту, модернізувавши і переправивши обладнання в анексованому Крим в обхід санкцій Євросоюзу.

У зв'язку зі скандалом, що вибухнув, Siemens прийняла рішення про вихід зі спільних підприємств в Росії - ТОВ "Интеравтоматика" і "Сіменс технології газових турбін". Siemens також ініціював процедуру розриву ліцензійних угод з російськими компаніями в області поставки обладнання для електростанцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Україна поставила крапку в скандалі з Siemens в Криму.

Незабаром з'явилася інформація про те, що Siemens не може продати свою частку в російській компанії "Интеравтоматика" через санкції.