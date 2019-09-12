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12 вересня • оновлено в 14:41
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Через нові iPhone 11 Apple рекордно подорожчала: скільки коштує зараз

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Після презентації нових iPhone 11 вартість американської компанії Apple перевищила $ 1 трлн.

За даними біржі NASDAQ вона сягнула понад $ 1 трлн 10 млрд, повідомляє РБК.

До вечора середи, 11 вересня, на закритті торгів ціна однієї звичайної акції Apple досягла майже $223,6. Відзначається, що зростання склало 3,18%. Таким чином за капіталізацією компанія з Купертіно поступається тільки Microsoft, чия ринкова вартість складає $1,039 трлн.

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Капіталізація Apple виросла

Капіталізація Apple виросла

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) 10 вересня пройшла щорічна презентація Apple. Мільйонам глядачів показали iPhone 11, Apple Watch 5, iPad 7G і інші новинки компанії.

Початок продажів нових смартфонів від Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Україні очікується в кінці жовтня 2019 року. У першій моделі є дві основні камери, а Pro оснащений телеоб'єктивом, звичайною і ультраширокою камерами.

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Тема
Презентація Apple
Місце
США
Теги
iPhone 11 Apple
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