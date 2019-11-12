Пільги на комуналку можуть не дати: у Мінсоці попередили щодо проблеми

У листопаді українці отримають квитанції за комуналку без урахування пільг і субсидій. При цьому почне працювати механізм повної монетизації. Тобто замість "знижки" сім'ї отримають реальні гроші і зможуть самі оплатити комуналку.
Як зазначають у пресслужбі Міністерства соцполітики, у зв'язку із нововведенням частина українців може залишитися без монетизованої пільги. "З огляду на те, що механізм вводиться вперше, з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень", – пояснюють у відомстві.
Тим, хто гроші не отримає, пільгу перенесуть на наступний місяць. Тобто у грудні вони відразу отримають і за листопад, і за жовтень. Щоправда, про всяк випадок варто звернутися до місцевого органу соціального захисту.
До речі, діятимуть дві моделі. Перша – якщо пільговик не звернувся в органи соцзахисту з заявою про монетизацію, його гроші відправлять в Ощадбанк, а вже звідти – на підприємство в рахунок оплати комунальних послуг. Друга модель – якщо написати заяву, то гроші переведуть самому пільговику, щоб він зміг самостійно ними розпоряджатися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.
Кошти нараховуватимуться на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово оплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
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