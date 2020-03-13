Підуть на брутальні кроки: Україна задумала обмежити ввезення сирів з ЄС

Уряд України може вжити "брутальні кроки", щоб захистити українських виробників від імпорту сирів та іншої молочної продукції з ЄС.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Європейської правді". За його словами, лібералізація тарифів у рамках торгової угоди з Євросоюзом створює для України невигідні умови.

Імпорт сирів в Україну

"Мене зараз дуже дратує ситуація з різким зростанням імпорту сирів і взагалі молочної продукції з ЄС в Україну, аж до контрабанди... Імпорт зростає, і це негативно впливає на українських виробників", – сказав Качка.

За його словами, щоби це зупинити, уряд може піти на "досить брутальні кроки". Наприклад, на захисні заходи проти імпорту сирів в Україну. "Якщо наші виробники звернуться з таким проханням – це цілком можливо. Імпорт зріс майже удвічі за минулий рік, це є різким зростанням", – зазначив Качка.

Втім він визнав, що це – негативний сценарій, якого можна уникнути за умови більшої координації з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

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