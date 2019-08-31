Піде під суд: в НАБУ розповіли про справу матері Онищенко

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою участі матері колишнього народного депутата України Олександра Онищенка Інеси Кадирової в "газовій схемі".

Перед тим, як скерувати справу до суду, їй дали ознайомитись з матеріалами справи. Про це на Facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". 30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваної, але вказують, що це родичка колишнього народного депутата України, якого НАБУ і САП звинувачують в організації "газової схеми". Також там додають, що 25 липня 2019 роки її затримали українські правоохоронці в аеропорту "Бориспіль".

Мати Олександра Онищенка Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, побіжний український депутат і газовий олігарх Олександр Онищенко, який ховається в Іспанії від кримінальної відповідальності, звинуватив Національне антикорупційне бюро в тиску і спроби заарештувати його матір.

30 березня 2017 року Інесу Кадирову затримали в Мадриді за запитом НАБУ. Однак вона вийшла на з вободи вже на следющие день. Про це повідомляв сам Онищенко.

А 25 липня 2019 в аеропорту "Бориспіль" затримали передбачувану учасницю схем по розкраданню природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням" – мати Олександра Онищенка Інесу Кадирову.

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