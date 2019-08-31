Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Піде під суд: в НАБУ розповіли про справу матері Онищенко

2.5т Читати матеріал російською

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою участі матері колишнього народного депутата України Олександра Онищенка Інеси Кадирової в "газовій схемі".

Перед тим, як скерувати справу до суду, їй дали ознайомитись з матеріалами справи. Про це на Facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". 30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", – йдеться в повідомленні.

Новини
Замкнув у "золотій клітці": українська гімнастка розповіла про розлучення із нардепом-втікачем Онищенком

У НАБУ не називають прізвища підозрюваної, але вказують, що це родичка колишнього народного депутата України, якого НАБУ і САП звинувачують в організації "газової схеми". Також там додають, що 25 липня 2019 роки її затримали українські правоохоронці в аеропорту "Бориспіль".

Мати Олександра Онищенка

Мати Олександра Онищенка

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, побіжний український депутат і газовий олігарх Олександр Онищенко, який ховається в Іспанії від кримінальної відповідальності, звинуватив Національне антикорупційне бюро в тиску і спроби заарештувати його матір.

30 березня 2017 року Інесу Кадирову затримали в Мадриді за запитом НАБУ. Однак вона вийшла на з вободи вже на следющие день. Про це повідомляв сам Онищенко.

А 25 липня 2019 в аеропорту "Бориспіль" затримали передбачувану учасницю схем по розкраданню природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням" – мати Олександра Онищенка Інесу Кадирову.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
Теги
газ шахраї
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
6
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот это другой разговор, респект и уважуха, еще бы Ефремова, Портнова, Богатыреву на кичу отправить. Они нашим органам правопорядка сами в руки лезут, а мы их на ПЖ отправить не можем, потом с нас весь мир смеется, что не можем своих главных коррупционеров осудить. Ату их!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ох и семейка! Одни мрази! Прямо как на рассее - тварь на твари!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...