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30 вересня • оновлено в 19:07
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/ Ринки та компанії

"Під невеликий відсоток": Кабмін підготував радикальну реформу кредитів

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Кабінет міністрів готує реформу, мета якої – дати громадянам і бізнесу доступ до дешевих кредитів.

Про це йдеться в "Програмі діяльності Кабінету Міністрів України", яку опублікували в понеділок, 30 вересня.

Що саме обіцяють зробити:

  • для громадян і бізнесу

В уряді пообіцяли створити умови для здешевлення кредитів і зниження ризиків для кредиторів. Це повинно збільшити доступність банківських позик.

Для окремих категорій малого і середнього бізнесу Кабмін введе фонди часткового гарантування кредитів. (Держава частково відшкодовуватиме банкам невиплачені кредити – це дозволить банкам знижувати процентні ставки. – Ред.). Зокрема, такі програми будуть створені для дрібних фермерів, аби вони могли купити землю.

Щоб бізнесменам і громадянам було легше отримувати доступ до фінансових ресурсів, в уряді обіцяють підвищувати їхню фінансову грамотність.

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  • для банків

Кабмін обіцяє допомогти НБУ навести порядок на ринку небанківських послуг і захистити банки від недобросовісної конкуренції.

"Ми сприятимемо зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів і працюватимемо над приведенням законодавства з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів до директив ЄС, а також над розвитком небанківських фінансових послуг і ринку цінних паперів", – йдеться в документі.

Також у Кабміні обіцяють ефективно співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями. За їхній рахунок планують різко збільшити фінансування інвестиційних проєктів.

У державні банки будуть приводити приватних інвесторів. Мета – зменшити частку держави до рівня 20% у банківському секторі.

"Все це в сукупності дозволить банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні", – вказано в плані уряду.

У документі зазначається, що вимірювати ефективність цієї реформи будуть за двома показниками:

  • значне зниження процентної ставки за гривневими кредитами;

  • зростання кредитування бізнесу (показник вимірюватимуть як співвідношення виданих кредитів до ВВП країни).

"Під невеликий відсоток": Кабмін підготував радикальну реформу кредитів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів готує реформу, яка повинна зменшити податкове навантаження на платників податків, а також дозволить скоротити час на їхнє адміністрування.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд почав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже в грудні.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України кредит
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Набор лозунгов. А как вам этот пёрл: "...Цель – уменьшить долю государства до уровня 20% в банковском секторе....". () В переводе на общепонятный язык означает, что если государственный Приват за первое полугодие 2019 года получил 8 лярдов прибыли, то это безобразие и его надо срочно приватизировать. Негоже государству иметь прибыльные учреждения в своей собственности.
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Мир Миру
Мир Миру
Здешевлення кредитів автоматично означає здешевлення вкладів та депозитів. Населення готове? Куди вкладатиметься?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Мир Миру, Так сейчас по депозитам минимум, зато ОВГ - спекулянты отдыхают от такой пирамиды.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Мир Миру, ставка кредитования НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ниже инфляции - так что все это сказки венского леса!
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