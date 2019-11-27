Під 3% річних: у Кабміні вирішили житлове питання для переселенців і ветеранів АТО

Кабінет міністрів виділив 200 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів АТО / ООС.

Про це в середу, 27 листопада, повідомили у прес-службі уряду. Ці люди зможуть взяти довгостроковий кредит на покупку нерухомості на пільгових умовах – під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.

"На цю програму уряд направить 200 млн гривень, з них 100 млн гривень для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн гривень для кредитування внутрішньо переміщених осіб", – йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто в банку.

Крім того, Кабмін виділив 1,8 млн гривень на житло для шести сімей переселенців в Житомирі.

Житло для переселенців і ветеранів АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, внутрішньо переміщені особи почали повертатися на Донбас через те, що не можуть влаштуватися на нових місцях проживання на підконтрольній Україні території. Також переселенцям важко відстояти своє право на пенсію та інші виплати.

Внутрішньо переміщені особи почали повертатися на непідконтрольні території Донбасу через брак грошей і проблем з житлом.

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