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29 листопада • оновлено в 11:56
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Під 3% річних: у Кабміні вирішили житлове питання для переселенців і ветеранів АТО

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Кабінет міністрів виділив 200 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів АТО / ООС.

Про це в середу, 27 листопада, повідомили у прес-службі уряду. Ці люди зможуть взяти довгостроковий кредит на покупку нерухомості на пільгових умовах – під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.

"На цю програму уряд направить 200 млн гривень, з них 100 млн гривень для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн гривень для кредитування внутрішньо переміщених осіб", – йдеться в повідомленні.

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За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто в банку.

Крім того, Кабмін виділив 1,8 млн гривень на житло для шести сімей переселенців в Житомирі.

Житло для переселенців і ветеранів АТО

Житло для переселенців і ветеранів АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, внутрішньо переміщені особи почали повертатися на Донбас через те, що не можуть влаштуватися на нових місцях проживання на підконтрольній Україні території. Також переселенцям важко відстояти своє право на пенсію та інші виплати.

Внутрішньо переміщені особи почали повертатися на непідконтрольні території Донбасу через брак грошей і проблем з житлом.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
житло для переселенців житло для військових Кабінет Міністрів України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У вас их 350тысяч АТошных обезьян,
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Беженцев 2 000 000 атошников - 300 000 и для них всех выделены средства на покупку 150 квартир ???? - вам самим не смешно ???? и да знаете кто возьмёт эти деньги под льготный кредит ???
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