Перші вигідні покупки року зі знижками "Від Морозків"

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Нагадуємо, акція "Від Морозків" стартувала 1 грудня 2019 року і триває до 30 січня 2020 року. Роботизовані аптеки знизили ціни більш, ніж на 200 товарів, включаючи дитяче харчування та засоби гігієни. Купуйте аптечні товари для всієї родини, поки можна заощадити.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсотки знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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