Перша реформа нового Кабміну: у поліції забрали частину функцій

Кабінет міністрів України ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.

Про це в понеділок, 2 вересня, написав у Twitter міністр МВС України Арсен Аваков.

"Уряд підтримав ініціативу МВС про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі Нацполіції та передачу наших фахівців до Служби фінансових розслідувань. СФР стане аналітичним центром, приверне кращі кадри з усіх відомств", – написав глава міністерства.

У коментарях він додав, що скорочення "економічних" функцій буде і в інших відомствах.

"Створення Служби фінансових розслідувань, яку МВС системно ініціювало ще з 2017 року, виходить на практичний рівень. Наразі алгоритм узгоджено з Мінфіном та затверджено постановою Кабміну. Під час створення Служби фінансових розслідувань повинні бути ліквідовані профільні підрозділи ДФС та СБУ. МВС вже ліквідувало Департамент захисту економіки у складі Нацполіції. В країні має бути єдиний фаховий та потужний орган боротьби з економічними злочинами!", – написав Аваков.

Уряд @Kabmin_UA підтримав ініціативу @MVS_UA про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі @NPU_GOV_UA і передачу наших фахівців в Службу фінансових розслідувань. СФР стане аналітичним центром, що залучить кращі кадри з усіх відомств. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2019

У Нацполіції ліквідували Департамент захисту економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, за п'ять років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг. Таке завдання поставив перед собою новий уряд, сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

У Верховну Раду внесли законопроект №1208 про Бюро фінансових розслідувань.

В Україні податкова амністія, яку пропонувала провести команда глави держави Володимира Зеленського, можлива за сценарієм одноразового декларування.

Команда президента також збирається легалізувати гральний бізнес до кінця 2019 року.

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