Пережив усіх і заробив славу "смотрящого": чим відомий новий представник Зеленського в Кабміні

Ексдержсекретар Мінекономрозвитку Олексій Перевезенцев призначений на посаду представника президента в Кабміні. В уряді чиновник відомий як людина колишнього міністра Степана Кубіва, який виконував роль негласного "смотрящого" над активами відомства.

Водночас сам Перевезенцев встиг попрацювати і з Петром Порошенком, і з Борисом Колесніковим. А тепер знайшов своє місце і в новій команді.

Чим відомий Перевезенцев

Олексій Перевезенцев отримав посаду державного секретаря МЕРТ ще в 2016 році. Офіційно його обрала незалежна комісія, де є представники різних гілок влади, громадськості, правоохоронних органів. Однак водночас сам Перевезенцев був кандидатом від Адміністрації президента Петра Порошенка, а до цього працював у самому міністерстві.

У відомстві чиновник завоював репутацію близького прихильника тодішнього міністра Степана Кубіва і доглядав за "хлібними" напрямами у відомстві (зокрема за комбінатом "Україна"). До речі, Перевезенцев встиг попрацювати в Національному агентстві з підготовки Євро-2012 (з 2010 до 2012 року курирував напрямки Борис Колесников) і в юридичному департаменті МЕРТ за міністра Петра Порошенка.

Моніторингова місія #ДоброЧесно зазначає: незважаючи на держслужбу, чиновник продовжував мати тісні зв'язки з бізнесом.

Перевезенцев входить у ГО Об'єднання футбольних уболівальників "Україна-2012", яку очолює Валерій Жалдак. 10.10.2016 року Жалдак виграв конкурс на посаду директора департаменту міжнародного торгово-економічного співробітництва та європейської інтеграції в МЕРТ.

Перевезенцев у 2000-их роках був співзасновником низки компаній. Зокрема, він до 2010 року був бізнес-партнером забудовника Леоніда Гончарова (ПАТ "Лігобуд", "Укрмонолітспецбуд"). У декларації Перевезенцева зазначено, що в 2008 році у нього з'явилися паркомісця загальною площею 177 кв.м. в одному з київських будинків. У 2011 році він, вже працюючи в Нацагентстві з Євро-2012, став власником дачного будинку та двох земельних ділянок у Вишгородському районі. У 2014 році отримав у власність офіс в Києві.

Також Перевезенцев був співзасновником ТОВ "Юридична фірма "Легіст" разом із Майбородою Дмитром Івановичем. Саме так звати заступника начальника Державної екологічної інспекції в м. Києві, якого у 2010 році спіймали на хабарі з автозаправників (дані судового реєстру). Того ж року Майборода й Перевезенцев вийшли із засновників "Легіст".

У Перевезенцева в біографії зазначена виключно державна робота, а неофіційно – він постійно був пов'язаний з бізнесом. Уже після його офіційного виходу зі складу засновників різних фірм в 2010 році, він придбав нову машину Тойоту Ленд Крузер 200 вартістю $ 50 000. Також задекларував годинник Breguet Classic 5207. Аналогічні золоті годинники коштують від $22 тис.

З якої причини людина ексміністра Кубіва, що має не найкращу репутацію в Кабміні, стала представником президента Зеленського – залишається загадкою. Мабуть, таке призначення главі держави порадили не просто так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Вже 11 листопада Геруса звільнили з посади представника президента в Кабміні.

Пізніше журналіст Кирило Сазонов розповів, що Ляшко побився з Герусом через закупівлю Україною електроенергії з Росії, що стало можливим завдяки нардепу.

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