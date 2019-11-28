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29 листопада • оновлено в 11:18
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Порахують за сім-картками: в Україні проведуть перепис населення радикально новим методом

3.3т
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В Україні у 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього використовуватимуть дані про сім-картки, які нададуть мобільні оператори.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, такий перепис обійдеться на 2 млрд гривень дешевше, ніж збиралися витратити спочатку (близько 3,4 млрд гривень). Заощаджені гроші підуть на медицину.

Дубілет повідомив, що найчастіше чиновникам і соціологом потрібно небагато даних про людей: інформація про те, у яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їх стать та вік. При цьому дуже часто така інформація потрібна терміново.

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"Зараз уряд робить генеральний план інфраструктури країни (дороги, опорні школи, лікарні) – і більшість міністерств сказали, що не можуть чекати кінця наступного року", – пояснив необхідність "швидкого" перепису Дубілет.

Для цього в Кабміні візьмуть дані про користувачів мобільних операторів, інформацію з реєстрів про дітей і пенсіонерів, а потім проведуть "калібруючі" соцопитування (щоб зрозуміти, скільки в середньому сім-карт є у одного українця в різних групах).

"У підсумку ми отримуємо досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах. Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування", – пояснив Дубілет.

Таке опитування буде дешевше, ніж традиційний перепис. Тому в бюджеті-2020 витрати на нього заклали в розмірі 1,4 млрд гривень, тоді як спочатку збиралися витратити 3,4 млрд грн. Результати оприлюднять у 2020 році.

Перепис населення

Перепис населення

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні допускають проведення перепису населення України з використанням онлайн-інструментів.

Перепис населення проводиться не тільки для встановлення чисельності мешканців країни. Його мета – зібрати відомості про умови життя людей, оцінити поточну соціальну і економічну ситуацію. Тому не можна провести всеукраїнський перепис суто за ID-картками – на багато запитань неможливо знайти відповіді в документах. Про це в ефірі ObozTV попередила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

В Україні в 2020 році пройде перепис населення, в ході якої будуть питати про наявність будинку кухні, інтернету і каналізації.

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Автор
Андрій Довгань
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Теги
Державна служба статистики України населення опрос
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Коментарі
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Livesey David
Livesey David
По польским унитазам посчитайте, это точнее.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Каков процент достоверности такой "переписи населения"? Ещё бы по числу абонентов домашнего интернета провели)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А с космоса посчитать слабо?
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