Переможці проєкту "Морська справа 2019" відвідали Амстердам

Фонд Бориса Колеснікова організував для тридцяти переможців конкурсу "Морська справа 2019" поїздку в Нідерланди. З 5 до 8 листопада студентів чекає насичена програма: відвідування міжнародної виставки Europort 2019, екскурсія в порт Роттердама і компанію ЕМО (найбільший суховантажний термінал Європи), а також прогулянки з гідами по Роттердаму і столиці Нідерландів.

Студенти прибули 5 листопада в аеропорт Схіпхол в Амстердамі. Він побудований сто років тому на місці військової авіабази, а назву успадкував від старовинного форту Схіпхолл. Сьогодні це найбільший аеропорт Європи. Потім група попрямувала в історичний центр міста. Біля готелю NH Barbizon Palace українські студенти зустрілися з екскурсоводами, разом оглянули легендарні пам'ятки і насолодилися прогулянкою по набережних річки Амстел.

Вулиця Дамрак веде від вокзалу до серця столиці, площі Дам. Саме тут в 13-м столітті місцеві рибалки побудували дамбу (dam) на річці Амстел і заснували поселення Амстелледаме. Бухта біля Амстелледаме була глибокою і приймала великі торгові судна і великі рибальські човни.

Розвиток торгівлі сприяло забудові, і станом на 1 300 році риболовецька село отримало статус міста. До 15-го століття Амстердам став найбільшим торговим центром країни. Від назви річки і слова "дам", дамба, утворено назву столиці. Гіди розповіли студентам, що Площа Дам зародилася як ринкова в 14-м столітті.

Зараз вона переповнена туристами, які направляються в магазини і ресторани, оглядають торгові вулички або розташовані поблизу пам'ятки. На площі Дам є п'ять пам'яток столиці. Підноситься Національний монумент, зведений в 1956 році. По боках обеліска встановлені фігури, що символізують жертв Другої світової війни, трагедію нацистської окупації та визволення Нідерландів.

Центральне місце на площі Дам займає Королівський палац. На початку 21-го століття після реконструкції його відкрили для туристів. Королівська родина ним не користується, лише іноді проводить офіційні прийоми і монарші весілля. Поруч з Королівським палацом видніється Нова церква, або Ньівекерк (Nieuwe Kerk). Масивне готична будівля побудовано на початку 15-го століття. Через близькість до Королівського палацу тут проводять релігійні церемонії під час коронацій.

Після пожежі 1 645 року церква була частково перебудована Якобом ван Кампеном. Велика кількість готичних вікон дає хороше освітлення, тому в церкві проводять художні виставки та органні концерти. Між церквою і Королівським палацом височіє химерне будівля, побудована 1 899 році як Центральний поштамт.

Будівля являє собою зразок історичного стилю кінця 19-го століття, а зараз тут розміщений торговий центр Magna Plaza. На площі Дам знаходиться знаменитий магазин De Bijenkorf, що в перекладі означає "бджолиний вулик". Найстаріший торговий центр Нідерландів розміщується в п'ятиповерховій будівлі і приваблює любителів шопінгу з усіх країн. Поруч розташований музей мадам Тюссо, в якому експонуються воскові фігури знаменитостей і видатних голландських спортсменів.

На площі Дам проходять всі міські свята. На Різдво в тутешніх Луна-парк зі старовинними каруселями. У день народження короля Віллема-Олександра сюди виходять жителі міста в помаранчевих нарядах, в честь правлячої Оранської династії. "В Амстердамі дуже чисте повітря, ніякої загазованості. Крім громадського електротранспорту та велосипедів, тут багато приватних електромобілів.

Міські таксі – це новенькі чорні Tesla. На велосипедах голландці їздять майстерно, на ходу можуть жувати бутерброд або перевіряти повідомлення в смартфоні, автомобілі поступаються їм дорогу. У Нідерландах 16 мільйонів населення і 18 мільйонів велосипедів. Ніколи раніше не бачила такої кількості велосипедів. За словами екскурсовода, у жителів міста їх кілька разів на рік крадуть, тому більшість їздить на старих скромних моделях ", - ділиться враженнями студентка Вікторія Білошапка з Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м.Миколаїв).

Середньовічний Амстердам постав перед юними українськими моряками у дворі стародавнього монастиря Бегинок. (Бегинки отримали назву від слова "бегинаж", громада, оскільки проживали гуртожитком.) Бегейнхоф є повною протилежністю гучним вуличках і являє собою закритий двір з 47 будинків. Це єдиний внутрішній двір в Амстердамі, закладений в середні століття.

У 14-му столітті тут проживала жіноча католицька громада. Хлопці побачили найстаріший дерев'яний будинок Голландії - майже чорний Houten Huis – Хаутен- Хейс, побудований в 1 420 році, до заборони на зведення дерев'яних будівель, і найвужчий будинок в Амстердамі, шириною в півтора метра з фасадом на одне вікно; і пресвітеріанський шотландський храм, який зазвичай називають англійською церквою. Студенти оглянули колишню церкву жіночого монастиря Агніток.

Будівля розташована в районі De Wallen (кварталі Червоних ліхтарів), а знамените тим, що саме тут на початку 17-го століття перебував перший корпус навчального закладу, яке сьогодні відоме всьому світу як Амстердамський університет.

"Здається, тут немає асфальту, тротуари вимощені плиткою, все в кольорах. Дивно затишна атмосфера, привітні люди, вікна відкриті, нам можуть помахати рукою і привітатися. Будинки казкові, яскраві, стоять щільно – зовсім як пряникові будиночки в вітрині кафе. Під дахами гаки, щоб піднімати меблі, товар або носилки. Нам пояснили, що вся справа в голландської практичності. Коли ввели податок на землю, будинки стали будувати в висоту. щоб захистити стіни, їх присувається ближче до сусідів.

Оберігаючи товар від затоплення, склад влаштовували на верхньому поверсі і робили його ширше, ніж нижній – але відчуття казки не проходить. Таке перше враження від Амстердама і спасибі за нього Фонду Бориса Колесникова", – каже студент В'ячеслав Древо з Одеського національного морського університету (м.Одеса). Завершився перший день в Амстердамі біля Ваговий палати на площі Ніумаркт. Колись середньовічний Амстердам оточувала кріпосна стіна , і в цьому місці знаходилися укріплені ворота і вежа святого Антонія. Пізніше стіни знесли, а в башті розмістилася друга Вагова палата.

Тут зважували товари, що прибували в місто з різних куточків світу. Вежа прикрашена емблемами гільдій, які влаштувалися на верхніх поверхах - ковалів, каменярів, художників, лікарів. У 19-му столітті тут працювали майстерні, пожежна частина та архів, а зараз туристів зустрічає запах кави і аромат свіжої випічки в затишних кафе.

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