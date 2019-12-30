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30 грудня • оновлено в 13:50
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А результат? В Україні загадково відзвітували про завершення переговорів із "Газпромом"

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Глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що Україна і РФ у понеділок, 30 грудня, завершили переговори щодо транзиту газу в Відні, не розкривши при цьому результатів обговорення.

Коротка заява з'явилася на його сторінці в Facebook. "Сьогодні о 5:28 ранку завершили практично цілодобовий чотириденний переговорний марафон із "Газпромом"у Відні", – написав Макогон.

"Уже лечу в Брюссель для вирішення іншого важливого завданнясвоєчасного укладення міжоператорскої угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", – додав він, пообіцявши відповісти на питання журналістів пізніше, коли у нього з'явиться фізична можливість це зробити.

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Переговори щодо газу: в Україні заявили про завершення

Переговори щодо газу: в Україні заявили про завершення

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Примітно, що в Росії заявили, що переговори щодо газу були зірвані і "Газпром" нібито поки не підписав мирову угоду щодо всіх судових спорів із "Нафтогазом".

Пізніше в ОГТС уточнили: "Ми робимо все від нас залежне, щоб забезпечити безперервність транзиту газу по українській ГТС із РФ у ЄС з 1 січня. Зараз завершено 5-денний переговорний марафон ОГТСУ і "Газпрому", про підписання остаточних документів мови ще нема" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Міністр юстиції Денис Малюська показав фото з Відня, на якому він підписує частину документів щодо транзиту газу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Поставки газу в Україну
Теги
транзит газу газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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