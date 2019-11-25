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25 листопада • оновлено в 16:25
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Переговори з Росією про транзит газу: названа дата зустрічі

1.2т
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Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться в п'ятницю, 29 листопада. Це може трапитися як під час особистої зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

Про це сказав заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, передає "ТАСС". "Зустріч потенційно запланована на п'ятницю. Але вона можлива в різному режимі: відеоконференція або очна. Це ми в середу вирішимо", – сказав він.

Яновський позитивно оцінив результати попередньої зустрічі, яка відбулася 20 листопада. На ній сторони провели технічні консультації і домовилися, що цього тижня продовжать переговори і підіб'ють підсумки. Зараз триває відпрацювання корпоративних документів.

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Нові переговори щодо транзиту газу

Нові переговори щодо транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Тег
транзит газу
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Только видеосвязь,поскольку сидеть рядом с вонючим укроскотом западло
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