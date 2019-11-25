Переговори з Росією про транзит газу: названа дата зустрічі

Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться в п'ятницю, 29 листопада. Це може трапитися як під час особистої зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.
Про це сказав заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, передає "ТАСС". "Зустріч потенційно запланована на п'ятницю. Але вона можлива в різному режимі: відеоконференція або очна. Це ми в середу вирішимо", – сказав він.
Яновський позитивно оцінив результати попередньої зустрічі, яка відбулася 20 листопада. На ній сторони провели технічні консультації і домовилися, що цього тижня продовжать переговори і підіб'ють підсумки. Зараз триває відпрацювання корпоративних документів.
Нові переговори щодо транзиту газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
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