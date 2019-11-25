Переговори з Росією про транзит газу: названа дата зустрічі

Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться в п'ятницю, 29 листопада. Це може трапитися як під час особистої зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

Про це сказав заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, передає "ТАСС". "Зустріч потенційно запланована на п'ятницю. Але вона можлива в різному режимі: відеоконференція або очна. Це ми в середу вирішимо", – сказав він.

Яновський позитивно оцінив результати попередньої зустрічі, яка відбулася 20 листопада. На ній сторони провели технічні консультації і домовилися, що цього тижня продовжать переговори і підіб'ють підсумки. Зараз триває відпрацювання корпоративних документів.

Нові переговори щодо транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

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