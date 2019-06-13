Кілька місяців — і ви у кредитній ямі: швидкі позики дають під 620%, а умови приховують

Співак Віктор Павлік, комік дядя Жора, оголені дівчата модельної зовнішності цілодобово з екранів телевізора закликають оформити мікрокредит.

"Швидкі бабосикі" обіцяють видавати чи не всім охочим. Але при цьому навіть незначна затримка може стати першим кроком до боргової ями та погроз.

OBOZREVATEL з'ясував, що треба знати перед тим, як оформлювати мікрокредит в Україні.

Умови кредиту приховують до останнього моменту

Швидкі кредити найчастіше видають українцям на суму до 5-10 тисяч гривень і всього на місяць. Такі самі умови пропонують і багато українських банків. Але якщо у другому випадку доведеться йти до фінансової установи ще й проходити верифікацію (якщо вже є борги, то кредитку можуть не дати), то зі "швидкими кредитами" все значно простіше.

Кредити в Україні pixabay.com

Гроші видають просто в інтернеті. І, як раніше докладно писав OBOZREVATEL, перевіркою клієнтів такі компанії особливо себе не обтяжують. В результаті кредити дають навіть на чужі паспорти. Але і це не головна проблема.

Як працюють мікрокредити:

умови кредитування приховують до останнього моменту;

в договорах прописують кабальні умови з величезними штрафами і переплатами;

родичів боржників розшукують, боржників залякують;

в результаті кінцева вартість кредиту за рік може становити близько 620%.

Для прикладу, OBOZREVATEL спробував знайти умови надання кредиту в компанії "Алекскредит". На головній сторінці сайту — нібито калькулятор, які підрахує, скільки доведеться заплатити. Це аукціонні умови для тих, хто отримує гроші вперше.

Щоб детальніше ознайомитись з умовами, переходимо на сторінку з анкетою. Тут потрібно вказати паспортні дані, місце роботи, прив'язати банківську карту. Але найперше система вимагає згоди майбутнього клієнта на обробку персональних даних і підтвердження, що його ознайомили з умовами і правилами.

Правила дійсно розміщені у відкритому доступі. А ось умов, у яких описують штрафи, відсоткові ставки, пені тощо, у відкритому доступі немає. У службі підтримки "Алекскредит" пояснили: щоб отримати умови, треба заповнити анкету. Що цікаво, перед заповненням цієї анкети відразу ж треба підтвердити, що з умовами ви вже ознайомлені.

"Це, звісно ж, грубе порушення навіть здорового глузду. Нацбанк ніяк не контролює ці організації, тому роблять все, що схочуть. Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних, називаєте ПІБ, місце роботи, але не для того, щоб оформити кредит, а щоб отримати умови щодо кредиту! А якщо з'ясується, що вас умови не влаштовують, що буде з персональними даними?", — міркує фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Він додає: найчастіше такими послугами користуються фінансово безграмотні українці або ті, кому з якихось причин не дають кредитну картку у банку. Якщо в банках за пільговий період використання кредитних коштів відсотки взагалі не стягують, то в "Алекскредит" беруть відсоток за кожен день використання коштів. А після закінчення місяця відсоткові ставки зростають до понад 50% на місяць (620% на рік), крім того, доведеться заплатити штрафи і пені. В результаті сума боргу за короткий період виростає в декілька разів.

Залякували вдень і вночі: як вибивають гроші

Аліна дізналася про те, що її сестра заборгувала "Алекскредит" 10 тис. грн із СМС. У ньому було сказано, що незабаром до квартири родички прийдуть для того, щоб вилучати майно, а якщо вона приховуватиме інформацію про сестру, їй загрожує в'язниця.

Зателефонувавши за номером, який був зазначений у повідомленні, дівчина потрапила на гарячу лінію "Алекскредит". "Там відповіла жінка. Відразу почала на мене кричати: "Як вам не соромно, що ви не повертаєте кредит!". Я ледве пояснила, що це не я, а сестра. Але жінка все одно хамила, і я просто кинула трубку", — згадує Аліна.

Що цікаво, "Алекскредит" у своєму повідомленні кілька разів, щонайменше, маніпулює інформацію. Дата, коли нібито прийдуть заарештовувати майно — брехня. Жодна компанія не має права прийти і забрати чуже майно. Тільки після рішення суду про стягнення боргу виконавча служба має право ініціювати арешт і продаж майна. Однак, по-перше, до суду "Алекскредит" звертатися не поспішає, бо таких боржників величезна кількість. Тільки у легальній банківській системі близько половини всіх кредитів не повертають вчасно, відсоток з подібних "швидкопозик" може бути значно вищим.

По-друге, судові пристави, поліція навіть після рішення суду не можуть просто так вломитися у квартиру або будинок. Якщо не відчинити двері, вони не мають права нічого робити. В Україні один із найнижчих показників виконання судових рішень. Тому найчастіше навіть після суду гроші кредитної організації не повертаються.

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Також не відповідають дійсності погроза тюремного терміну через нібито приховування злочинця. Більше того, ті, хто не повертає кредити, не є злочинцями. "Телефонні колектори" регулярно телефонують боржникам із вимогою негайно повернути гроші, розсилають повідомлення їхнім родичам, друзям і колегам. Роблять все, щоб без суду змусити повернути гроші.

Через штрафи, пені та нові відсоткові ставки борг зростає щодня і дуже швидко збільшується в рази. Більше того, все це — відповідно до умов договору, на які клієнт дає згоду. При цьому самі кредитні організації гроші вимагають цілком справедливо: той, кому позичили, зобов'язаний їх повернути. Однак з іншого боку агресивна реклама, приховування реальних умов договору, відсутність жорсткої верифікації призводять до того, що мікрокредити оформлюють геть усі, не розуміючи ні умов, ні наслідків.

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