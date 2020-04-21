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21 квітня • оновлено в 11:08
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У світі впали ціни на нафту: Вітренко озвучив спосіб заробітку для України

2.2т
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Україна може скористатися падінням світових цін на нафту і почати заробляти на зберіганні і переробці чужої сировини.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, коментуючи в Facebook падіння вартості нафти до негативних величин, яке відбулося в понеділок, 20 квітня. Одна з причин цього – у США швидко закінчуються вільні обсяги для її зберігання.

ринок нафти

ринок нафти

"В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості. Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати", – написав Вітренко.

При цьому, на його думку, Україна повинна намагатися закачувати в свої сховища не російську нафту, а видобуту в інших країнах.

Що стосується газу, то ціни на нього в Європі поки не падають, але, як вважає Вітренко, не виключено і таке інше. "Може наші газосховища теж скоро стануть найприбутковішим бізнесом", – додав керівник "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Світові ціни на нафту
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" нафта
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