Оржель запідозрив "Нафтогаз" у завищенні цін на газ для населення - ЗМІ

Міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на лист міністра в Антимонопольний комітет, який у них є. Нібито через це у листопаді вартість тисячі кубометрів зросла на 394 грн, а в грудні – на 463 грн, а для НАК було створено умови для отримання надприбутку.

За інформацією Оржеля, ознаки змови були помічені у жовтні і листопаді та призвели до штучного збільшення цін газу для населення відповідно в листопаді і грудні 2019 року.

"Згідно з листом Оржеля, 29 жовтня було укладено 2 біржові угоди, за якими дві компанії (ТОВ "ЕРУ Трейдинг" і СП "Полтавська газонафтова компанія") продали на Українській енергетичній біржі 17 млн кубометрів газу листопадового ресурсу за ціною 6082,35 грн за тисячу кубів. Якби ці угоди не відбулися, то за чинною схемою визначення ціни, для населення ціна газу в листопаді була б на 394,68 грн нижче – не 5878,8 грн як встановив НАК, а 5484,12 грн за тисячу кубометрів", – повідомляє видання.

Така ж ситуація, за словами Оржеля, була при формуванні ціни газу на грудень. 30 листопада на біржі уклали 3 угоди, за якими ТОВ "Синергія газ енерджі" і ТОВ "Евроенерготрейд" продали 15 млн кубів газу за ціною 6137,33 грн за тисячу кубометрів. Без цих угод ціна газу для населення повинна була скласти 5426,4 тис грн, а в підсумку виявилася вищою на 463,65 грн.

"На думку Мінекоенерго, зазначені дії могли вплинути на формування ціни, в сторону збільшення, для постачальників природного газу для потреб побутових споживачів і НАК "Нафтогаз України" для отримання надприбутку", – йдеться в листі Оржеля.

Видання зазначає, що прямої згадки НАК як учасника можливої змови в листі міністра немає, однак те, що "Нафтогаз" названо вигодонабувачем підтверджує, що біржові угоди могли проходити за погодженням з держкомпанією. І таким чином, можна говорити, що міністерство підозрює "Нафтогаз" в причетності до можливої змови.

Оржель попросив АМКУ розібратися, чи є в тому, що трапилося, ознаки нечесної конкуренції на ринку природного газу.

Ціна на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав ряд великих мереж АЗС знизити ціни на бензин і дизель. На це їм дали 10 днів.

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