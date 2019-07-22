Обшуки в Кабміні: розкрилися нові факти розкрадань на оборонці

Генеральна прокуратура разом з СБУ 22 липня провела обшуки в підприємстві "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" і в Кабміні. Причина – розкрадання на суму $ 6,7 млн.
Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, найімовірніше йдеться про систему раннього реагування від американської компанії "Аерос". Її директор – Ігор Пастернак – виходець з України. Про те, щоб поставляти техніку, наполягали в самій Держприкордонслужбі вони ж разом з "Укроборонпромом" і проштовхнули відповідне рішення Кабміну.
СБУ нагрянули з обшуками в уряд для того, щоб вилучити оригінали документів. За їхньою інформацією, Держприкордонслужбі не потрібна була зазначена система, яку закуповувала Україна.
Про те, що мова йде про американську компанію, заявили і в самому "Спецтехноекспорт". Там пояснили, що не приймали рішення про те, щоб закупити обладнання. Мовляв, лише виконували постанову Кабміну і діяли відповідно до підписаного меморандуму.
"Співробітники Департаменту контррозвідки СБУ виявили факти заволодіння грошовими коштами в сумі понад $ 6,7 млн при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним з підприємств концерну ДП "Укроборонпром" з постачання Державній прикордонній службі України підвісної системи раннього виявлення", – кажуть в ГПУ.
Крім Кабміну, обшуки також провели в службових приміщеннях Держприкордонслужби, ДФС і на держпідприємстві "Спецтехноекспорт". Пізніше в.о. глави СБУ Іван Баканов на брифінгу в Києві заявив, що під час проведених обшуків було вилучено матеріали за якими в подальшому будуть проводити слідчі дії.
OBOZREVATEL з'ясовує, чи пов'язані з зазначеними поставками чиновники "Укроборонпрому", на той момент їх куратором з РНБО Олегом ГЛАДКОВСЬКА і головою профільного парламентського комітету Сергієм Пашинським, без участі яких великі оборонні угоди в Україні не проводили.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістівчерез звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав п’ятий президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішаніу скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону №10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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