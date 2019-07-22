Обшуки в ArcelorMittal: СБУ повідомила деталі гучної справи

СБУ звинувачує менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

Про це повідомив в.о. глави СБУ Іван Баканов на брифінгу в понеділок, 22 липня. За його словами, мешканці Кривого Рогу заявили про порушення екологічних норм, в тому числі радіаційних, на ArcelorMittal. Мова йде про обшуки, пов'язані з машиною неперервного лиття №3.

"Є багато заявників, які вказують на численні екологічні порушення на підприємствах, в тому числі і на ArcelorMittal. Обшуки проводилися дуже коректно. Ми нічого не заарештовували - ні рахунків. Ні обладнання. Ніякого обладнання ми не вивозили, так що заяви, що ми перешкоджаємо інвестицій в Україну - не коректні", - сказав в.о. глави СБУ.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, в технологію, яка мала б зупинити іорізуюче випромінювання ... не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов в ході прес-брифінгу в Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

В той же час він уточнив, що, швидше за все, мова буде йти не про адміністративну відповідальність.

СБУ прийшла на ArcelorMittal

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. В прес-службі компанії повідомили, що відносно них відкрито кримінальне провадження за фактом екоциду.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

"Діяльність підприємства не зупинена. Ніякого тиску на підприємство з боку співробітників СБУ немає. Але є спроби приховати сліди радіації на підприємстві. Проводитимуться експертизи. Зараз в цей цех не входить ні одна людина", - говорять в СБУ.

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