ОБСЄ завдали удару по "Північному потоку-2": деталі резолюції

В ОБСЄ визнали газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" потенційними засобами політичного та економічного примусу залежних від поставок держав.

Це випливає з прийнятої Комітетом із політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безопаности та співробітництва Європи резолюції, повідомляє "РБК-Україна".

Поправку, що стосується цих проектів, у резолюцію "Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ" литовського парламентарія Рути Мілюте запропонувала включити делегація США.

"Йдеться про зростання опори на одне джерело (енергоресурсів. – Ред.). Друзі з Центральної та Східної Європи можуть постраждати від цього", – сказав американський конгресмен Лі Зелдін.

Він пояснив, що "Турецький потік" підвищує здатність Росії впливати на інші країни, що може мати негативні наслідки.

"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних із "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", – додав Зелдін.

Зі свого боку турецька делегація виступила проти поправки, зазначивши, що держави повинні вільно вибирати, приєднуватися їм до проекту чи ні.

Ілюстрація. Північний потік-2 novostipmr.com

Відзначимо, "Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

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