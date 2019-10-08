Обіцяли не продавати іноземцям: "слуга народу" вніс скандальний законопроєкт про землю в Раду

Депутати партії "Слуга народу" внесли у Верховну Раду законопроєкт, що дозволяє продаж землі несільськогосподарського призначення іноземцям.

Йдеться про ділянки за межами населених пунктів. Текст проєкту закону №2194 опубліковано пресслужбою парламенту.

Його зареєструвала група із 12 народних депутатів на чолі з Мар'яном Заблоцьким.

Депутати пропонують виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість для іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, а також скасувати узгодження з урядом продажу таких земель державної та комунальної власності іноземним юрособам.

Законопроєкт передбачає передачу земель держвласності за межами населених пунктів у комунальну власність сільських, селищних, міських рад (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій).

Ринок землі в Україні UBR

Документом також пропонується:

дозволити органам місцевого самоврядування змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності;

скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель;

скасувати повноваження Верховної Ради узгодити зміну цільового призначення особливо цінних земель.

ввести перевірку документації із землеустрою та оцінки земель вимогам нормативно-правових актів державними органами за принципом "одного дотику" і "згоди";

скасувати держекспертизу документації із землеустрою.

ввести почесне звання у сфері землеустрою – "Заслужений землевпорядник України".

"Два тижні "СН" намагалася заспокоїти населення, запевняючи, що іноземці купувати землю не зможуть. І ось, нарешті, внесений законопроєкт, що дозволяє їм її купувати. Красиве стратегічне рішення, аплодую", – написав у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також з іронією висловився з приводу законопроєкту, написавши у Facebook: "Що є, то є".

Відзначимо, згідно із соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", всього 19% опитаних підтримують введення продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися.

Що стосується продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям, то таку ініціативу підтримують тільки 13% опитаних. Проти цього – 81%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з цим документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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