Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Обіцяли не продавати іноземцям: "слуга народу" вніс скандальний законопроєкт про землю в Раду

7.9т Читати матеріал російською

Депутати партії "Слуга народу" внесли у Верховну Раду законопроєкт, що дозволяє продаж землі несільськогосподарського призначення іноземцям.

Йдеться про ділянки за межами населених пунктів. Текст проєкту закону №2194 опубліковано пресслужбою парламенту.

Його зареєструвала група із 12 народних депутатів на чолі з Мар'яном Заблоцьким.

Новини
Показати, звідки гроші: після відкриття ринку землі українців чекають важливі зміни

Депутати пропонують виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість для іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, а також скасувати узгодження з урядом продажу таких земель державної та комунальної власності іноземним юрособам.

Законопроєкт передбачає передачу земель держвласності за межами населених пунктів у комунальну власність сільських, селищних, міських рад (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій).

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні

UBR

Документом також пропонується:

  • дозволити органам місцевого самоврядування змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності;

  • скасувати інститути державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель;

  • скасувати повноваження Верховної Ради узгодити зміну цільового призначення особливо цінних земель.

  • ввести перевірку документації із землеустрою та оцінки земель вимогам нормативно-правових актів державними органами за принципом "одного дотику" і "згоди";

  • скасувати держекспертизу документації із землеустрою.

  • ввести почесне звання у сфері землеустрою – "Заслужений землевпорядник України".

"Два тижні "СН" намагалася заспокоїти населення, запевняючи, що іноземці купувати землю не зможуть. І ось, нарешті, внесений законопроєкт, що дозволяє їм її купувати. Красиве стратегічне рішення, аплодую", – написав у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також з іронією висловився з приводу законопроєкту, написавши у Facebook: "Що є, то є".

Відзначимо, згідно із соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", всього 19% опитаних підтримують введення продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися.

Що стосується продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям, то таку ініціативу підтримують тільки 13% опитаних. Проти цього – 81%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з цим документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі Реформи в Україні
Особи
Макс Бужанський Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
законопроект Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
111
7
Смішно
2
Цікаво
35
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
an and
an and
Что все так за этих иностранцев переживают...скупят всё!) А Коломойский, Ахметов и прочие - этоине иностранцы? По моему стопроцентные и ещё самый худший их вариант! Реальные иностранцы хоть деньги вкладывать будут и технику и технологии привезут. Эти же всё только вывезут, заставляя крестьян за гроши и без условий работать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
К Денис
К Денис
Скоро превратится в помойку.. Ждите массовые захоронения химикатов, выращивание БАДов и тд...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
an and
an and
К Денис, абы что то ляпнуть и негатива побольше! Если человек из Франции, например, купит землю - он ее будет беречь и обрабатывать. Это больше российский обычай - срать в собственном доме,игде живёшь, засорять все и не только химикатами,Ино и радиоактивными отходами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Народу нужно не за штанмаера там гомонеть там ничего все равно РФ не светит т.к. выполнить это не реально а вот за землю нужно кричать !!!нельзя при теперешних реалиях снимать мораторий!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
an and
an and
Артеллерист Моня, не только можно, но и нужно! Но можете и дальше олигархам подыгрывать, которые и так уже владеют большей частью земли...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / думки

ads pixel