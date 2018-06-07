Обійшовши Німеччину: в одній зі сфер Україна може увійти до трійки світових лідерів

Україна може увійти до першої трійки світових країн-лідерів агроекспорту, обігнавши Німеччину.

Таку заяву зробила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України.

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Україна вичерпала квоти на поставку агропродукції в ЄС

"Україна щорічно експортує понад 40 млн тонн зернових культур і є новою європейською і світовою супердержавою на аграрних і харчових ринках", - аргументувала вона.

Заступник глави Мінагрополітики додала, що на сьогоднішній день вже 290 українських підприємств мають право експортувати на ринок Євросоюзу тваринницьку продукцію. У фокусі уваги міністерства - кліматично адаптоване сільське господарство, органічна продукція, диверсифікація ринків збуту і т.ін.

Нагадуємо, що Україна за підсумками 2017 року посiла восьме місце в світі в рейтингу експортерів замороженої курятини з показником в розмірі 313,4 млн долл. США. При цьому світовим лідером з експорту замороженої курятини є Бразилія. Так, в 2017 році ця країна експортувала на зовнішні ринки м'яса птиці на 6,4 мільярда доларів США.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 24 квітня в Києві був підписаний Меморандум про співпрацю між World Steel Dynamics (США) і об'єднанням підприємств "Укрметалургпром" (ВП "Укрметалургпром").

Ця угода може зробити Україну міжнародним майданчиком в Європі для представників галузі з усього світу. Сторони мають намір впровадити практику міжнародних галузевих форумів і конференцій для обміну досвідом між провідними фахівцями ринку.