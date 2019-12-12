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12 грудня • оновлено в 14:18
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Об'єдналися проти Росії: Естонія та Фінляндія збудували спільний газопровід

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Естонія та Фінляндія об'єднали свої газотранспортні системи за допомогою газопроводу Balticconnector. Це допоможе країнам інтегруватися у газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.

Новий газопровід ввели в експлуатацію на місяць раніше за запланований термін, повідомляє Deutsche Welle. Це відкрита магістраль, але частина її пролягла по дну Фінської затоки. Сушею 55 км проходить по території Естонії і 21 км по території Фінляндії.

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"Кошторисна вартість проєкту становила 250 млн євро, з яких 75% було надано Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектору. Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 км. Цей газопровід може щодня перекачувати 7,2 млн кубічних метрів газу", – йдеться в публікації.

Схема газопроводу

Схема газопроводу

Гроші на будівництво газопроводу було виділено в липні 2016 року, а запустити його в роботу передбачалося у 2020 році. Країни Балтії почали зменшувати залежність від російського газу в січні 2015 року, коли Литва запустила свій перший плавучий термінал для приймання скрапленого природного газу в порту Клайпеди.

Естонія та Фінляндія об'єднали свої ГТС

Естонія та Фінляндія об'єднали свої ГТС

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладання труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
газопровод в обхід Росії
Місце
Естонія
Теги
газопровод ГТС
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Литовская государственная компания Klaipėdos nafta (KN) собирается взять кредит на содержание СПГ-терминала в Клайпеде. -- перемога однозначно------ Литва еще не выкупила СПГ-терминал Independence, но депутаты уже рассуждают о его возможном будущем после 2024 года - судно могут продать или обменять на другое------ мне кажется, я знаю, кому его продадут)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Газ то Российский.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А газ по трубам течёт российский))
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