Об'єдналися проти Росії: Естонія та Фінляндія збудували спільний газопровід

Естонія та Фінляндія об'єднали свої газотранспортні системи за допомогою газопроводу Balticconnector. Це допоможе країнам інтегруватися у газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.

Новий газопровід ввели в експлуатацію на місяць раніше за запланований термін, повідомляє Deutsche Welle. Це відкрита магістраль, але частина її пролягла по дну Фінської затоки. Сушею 55 км проходить по території Естонії і 21 км по території Фінляндії.

"Кошторисна вартість проєкту становила 250 млн євро, з яких 75% було надано Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектору. Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 км. Цей газопровід може щодня перекачувати 7,2 млн кубічних метрів газу", – йдеться в публікації.

