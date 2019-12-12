Об'єдналися проти Росії: Естонія та Фінляндія збудували спільний газопровід

Естонія та Фінляндія об'єднали свої газотранспортні системи за допомогою газопроводу Balticconnector. Це допоможе країнам інтегруватися у газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.

Новий газопровід ввели в експлуатацію на місяць раніше за запланований термін, повідомляє Deutsche Welle. Це відкрита магістраль, але частина її пролягла по дну Фінської затоки. Сушею 55 км проходить по території Естонії і 21 км по території Фінляндії.

"Кошторисна вартість проєкту становила 250 млн євро, з яких 75% було надано Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектору. Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 км. Цей газопровід може щодня перекачувати 7,2 млн кубічних метрів газу", – йдеться в публікації.

Схема газопроводу

Гроші на будівництво газопроводу було виділено в липні 2016 року, а запустити його в роботу передбачалося у 2020 році. Країни Балтії почали зменшувати залежність від російського газу в січні 2015 року, коли Литва запустила свій перший плавучий термінал для приймання скрапленого природного газу в порту Клайпеди.

Естонія та Фінляндія об'єднали свої ГТС

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладання труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

У Росії визнали, що не можуть вчасно добудувати газопровід "Північний потік-2". Завершення робіт відкладається на кілька місяців.

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