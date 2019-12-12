Об'єдналися проти Росії: Естонія та Фінляндія збудували спільний газопровід

Естонія та Фінляндія об'єднали свої газотранспортні системи за допомогою газопроводу Balticconnector. Це допоможе країнам інтегруватися у газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.
Новий газопровід ввели в експлуатацію на місяць раніше за запланований термін, повідомляє Deutsche Welle. Це відкрита магістраль, але частина її пролягла по дну Фінської затоки. Сушею 55 км проходить по території Естонії і 21 км по території Фінляндії.
"Кошторисна вартість проєкту становила 250 млн євро, з яких 75% було надано Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектору. Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 км. Цей газопровід може щодня перекачувати 7,2 млн кубічних метрів газу", – йдеться в публікації.
Congratulations! The #Balticconnector has officially opened. This is truly a historical day for @EleringAS, @BCOYfi and for Europe! @inea_eu #CEFEnergy pic.twitter.com/Z2MtroytlL- Elering (@EleringAS) 11 грудня 2019 р.
Схема газопроводу
Гроші на будівництво газопроводу було виділено в липні 2016 року, а запустити його в роботу передбачалося у 2020 році. Країни Балтії почали зменшувати залежність від російського газу в січні 2015 року, коли Литва запустила свій перший плавучий термінал для приймання скрапленого природного газу в порту Клайпеди.
Естонія та Фінляндія об'єднали свої ГТС
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінила свої енергетичні правила для регулювання газопроводу.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG практично закінчив роботи з прокладання труби. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.
У Росії визнали, що не можуть вчасно добудувати газопровід "Північний потік-2". Завершення робіт відкладається на кілька місяців.
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