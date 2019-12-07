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7 грудня • оновлено в 18:45
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/ Ринки та компанії

"Ну як з ними домовлятися?" В "Нафтогазі" відповіли на вимоги РФ

5.2т
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Вимога "Газпрому" відмовитися від арбітражу – невиконання взятих на себе зобов'язань. Так, російська сторона, підписуючи договір з "Нафтогазом", взяла на себе зобов'язання все суперечки вирішувати в міжнародному арбітражі, а тепер самі ж вимагають від цього відмовитися.

Про це на своїй сторінці Facebook заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Нафтогаз і Газпром погодилися в контракті, що рішення арбітражу є "остаточним і обов'язковим для виконання". Тому" нульовий варіант" – це перш за все виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість Газпрому перед Нафтогазом дорівнювала нулю. Демонструючи всім конструктивність своєї позиції, ми навіть згодні взяти цей борг газом", – написав Вітренко.

Нафтогаз

Нафтогаз

Delo.ua

Новини
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При цьому він додав: "Ну як домовлятися зі стороною, яка не виконує свої домовленості і не хоче нести за це відповідальність?"

Стокгольмський арбітраж визнав, що Україна роками переплачувала за російський газ навіть у порівнянні з європейською ціною. Суд постановив, що "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,6 мільярда доларів (плюс відсотки).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу. Відповідна директива ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ.

  • Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть набути чинності вже до католицького Різдва, 25 грудня.

  • У Росії заявили, що майбутні американські санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", незаконні, а тому закликали європейців їх обходити.

  • Посол Данії в Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Петров Игорь
Петров Игорь
...лапти,заплатите долг и спите спокойно...и можете сказку про спи.женый газ рассказывать кажен день, ваши микроорганизмы в это верят.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Недолго музыке играть, недолго бабуинцам танцевать.
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Мир Миру
Мир Миру
Треба продовжувати претензійно-позовну роботу. Інакше, вже можна буде капітулювати. Після будівництва і запуску Турецького потоку і Північного потоку-2, немає віри в обіцянки щодо транзиту газу територією України. Так само 10 років тому Путін-Мєдвєдєв-Ющенко "гралися" з Тимошенко посеред зими.
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