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Нові тарифи на газ: стало відомо, скільки зекономлять українці

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Рішення НАК "Нафтогаз України" знизити в липні ціну на газ для населення на 11,7% не допоможе українцям заощадити.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. На думку експерта, "подешевшання ніякої ролі не зіграло, люди зекономлять за весь неопалювальний період від сили 50 грн".

"Вже не раз було сказано, що зниження ціни на газ у літній період у неопалювальний сезон – це незначна економія для українців. З 15 млрд кубометрів газу, які використовують населення і теплокомуненерго, 14 млрд використовується в зимовий період", – розповів Корольчук.

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"У літній період щомісяця 200 млн кубометрів використовується. Кожен житель України, який використовує газову плиту, бойлер, водонагрівач, економить від 6 до 10 грн у своїй платіжці. Тому це незначне подешевшання", – пояснив він.

При цьому експерт вважає, що позиція "Нафтогазу" щодо тарифів визначається "політичним аспектом".

"Їх позиція була ще буквально пару місяців тому, що ціна на липень мала бути понад 8,5 тис. грн. А вона виходить навіть 6,4 тис. грн для деяких регіонів, для Київської області – 7 тис. грн. Певною мірою це підігрування владі", – заявив Корольчук.

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За його словами, зараз "вже завершився період низької ціни на газ".

"Ціни на біржах розвернулися і ростуть. У жовтні, коли люди почнуть вмикати свої газові котли, коли теплокомуненерго будуть починати опалювальний сезон, ціна на газ точно буде більше 8,5 тис. грн", – спрогнозував він.

Нові тарифи на газ: стало відомо, скільки зекономлять українці

Раніше OBOZREVATEL розібрався, скільки українці заплатять за газ у липні і чому в різних регіонах ціни відрізняються.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Ціна на газ Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Юрій Корольчук
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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