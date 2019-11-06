Нові кадрові призначення: Гончаренко повідомив про рішення Кабміну

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про низку призначень в українських міністерствах і держпідприємствах, які в середу, 6 листопада, затвердив Кабмін.

За його даними, йдеться про пости у Мін'юсті, Нацагентстві з питань держслужби, Держслужбі геології, підприємстві "Енергосталь" і "Морському торговельному порту Чорноморськ". Про це Гончаренко повідомив у Facebook.

Кого куди призначили:

Василик Віталій Валентинович – заступник міністра у Міністерстві Юстиції.

Стародубцев Олександр Євгенович – голова Національного агентства з питань державної служби.

Опімах Роман Євгенович – голова державної служби геології і надр.

"Опімах був позаштатним радником міністрів енергетики Продана і Демчишина, а до призначення був виконавчим директором Асоціації газодобувних компаній України. До цієї асоціації входить компанія Burisma, через яку і розгорнувся весь скандал із Байденом, Трампом і Зеленським у США", – написав Гончаренко.

Балабай Василь Миколайович – виконувач обов'язків генерального директора, державного підприємства "Український науково-технічний центр металургійної промисловості" "Енергосталь".

Попов Олександр Миколайович – виконувач обов'язків директора, державного підприємства "Морський торговий порт Чорноморськ"

Гончаренко розповів про нові призначення

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